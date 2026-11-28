Когато аплодисментите се пренесат от сцената у дома, успехът невинаги остава само добра новина. Камелия Тодорова разказа пред bTV, че професионалната популярност е била сред изпитанията в личния ѝ живот и призна: „Имах два брака и двата бяха неуспешни.“

Според певицата причината не е само в натоварения график, а и в ревността към професията на артиста. Тя обясни, че някои мъже трудно приемат, когато жената до тях е постоянно сред хора, ангажирана с работа и превръща популярността си в част от ежедневието.

„В повечето случаи мъжете ревнуват от професията на артиста“, каза джаз легендата ни. По думите ѝ напрежението се засилва, когато единият партньор е под светлините на прожекторите, а другият остава в сянка. Именно това тя посочи като болезнена страна на отношенията между известни жени и техните половинки.

Камелия Тодорова говори и за последиците от разочарованията. Тя призна, че прошката не идва лесно и изисква време, но заяви, че не желае да остава в миналото. „Най-важното е да може да станеш, когато си паднал“, каза певицата.

Личната равносметка идва в година, в която Камелия Тодорова отбелязва 50 години на сцената. През ноември тя представи автобиографичната книга „В състезание със себе си“, написана в съавторство с Констанца Попова. На 2 декември в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в София е насрочен нейният юбилеен концерт.

Камелия Тодорова започва да учи пеене в Националната музикална академия през 1976 г. Четири години по-късно печели голямата награда за изпълнител и специалната награда на критиката на „Златен Орфей“. Освен с музиката си тя е позната и с ролите си във филмите „Търновската царица“ и „Прилив на нежност“.

През 80-те години певицата заминава за Германия, където създава семейство, а в началото на 90-те се завръща в България. През 1998 г. е сред съоснователите на международния джаз фестивал в Банско. Днес нова важна роля в живота ѝ имат внуците ѝ, за които тя разказва с особена топлота.