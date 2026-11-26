Гордън Рамзи ще бъде водещ на възроденото автомобилно предаване Top Gear. BBC обяви, че новият сезон ще бъде излъчен през 2028 г., а снимките ще започнат през 2027 г. Останалите водещи в екипа все още не са посочени.

Продукцията ще бъде заснета във Великобритания и на различни места по света. За нейна база отново е избрана тестовата писта на летище Дънсфолд в Съри, която е свързана с Top Gear от 2002 г. Емблематичният състезател в маска The Stig също ще се завърне.

Рамзи вече е участвал в предаването

Телевизионният готвач и ресторантьор е бил гост в Top Gear три пъти. Той е известен и като автомобилен ентусиаст, а колекцията му включва автомобили от марки като Aston Martin, Ferrari, Porsche, Land Rover и McLaren.

„Top Gear винаги е било свързано с неочакваното – изненади, забавление и точното количество хаос“, заяви Рамзи. Той добави, че иска да внесе „свежа енергия и амбиция“ в предаването и че няма търпение да започне работа.

Ед Хавард, директор „Развлекателни програми“ на BBC, определи Рамзи като „естествен избор“ за водещ заради неговия „смел и безстрашен подход“. Според BBC новият сезон ще включва големи приключения, изпитания и зрелищни каскади.

Завръщането след катастрофата на Флинтоф

Top Gear не се излъчва от 2022 г., когато Андрю „Фреди“ Флинтоф беше сериозно ранен при катастрофа по време на снимки на пистата в Дънсфолд. След инцидента BBC извърши преглед на мерките за здраве и безопасност, а предаването беше поставено на пауза.

Ричард Хамънд, който беше един от водещите на формата заедно с Джереми Кларксън и Джеймс Мей, е отказал предложение да оглави новата версия. Хамънд заяви, че не иска да връща предаването към предишния му вид.

Тримата напуснаха Top Gear през 2015 г. след отстраняването на Кларксън, а по-късно създадоха конкурентното автомобилно предаване The Grand Tour. Сега BBC поверява следващия етап от историята на Top Gear на Рамзи, като точната дата за премиерата през 2028 г. все още не е обявена.

Източници: apnews.com, theguardian.com, independent.co.uk