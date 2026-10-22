22 октомври 1957 г.: първите американски жертви във Виетнам

На 22 октомври 1957 г. три бомбени нападения в Сайгон раняват 13 американски военнослужещи. Атаките са насочени срещу обекти на Групата за военна помощ и консултации и Американската информационна служба. Случилото се се приема като първите американски жертви във Виетнам, макар че първата смърт на американски военнослужещ е регистрирана още ден по-рано.

Три взрива в Сайгон

Първата експлозия избухва в 7:25 часа местно време сред група офицери от американската армия. Десет минути по-късно е взривен автобус с американски военнослужещи. По-късно през деня бомба поразява библиотеката на Американската информационна служба. При третото нападение няма ранени, но сградата е сериозно повредена.

Държавният департамент на САЩ описва нападенията като част от терористичен план срещу американския персонал и американските служби във Виетнам. Историческият обзор на History.com посочва, че общият брой на ранените американци е 13.

Смъртта край Ня Чанг

На 21 октомври, ден преди взривовете в Сайгон, капитан Хари Г. Креймър-младши загива край Ня Чанг по време на тренировъчно учение на южновиетнамски специални части. Той ръководи мобилен американски екип, изпратен да организира и обучава местните сили.

Според официалния доклад, цитиран от армията на САЩ, блок тротил се взривява преждевременно, докато участник в учението го подготвя за хвърляне. Двама американски медици по-късно разказват, че по време на упражнението са били чути и минометни изстрели, но тази версия не е потвърдена в официалния доклад.

Армията на САЩ определя Креймър като първия американски военнослужещ, загинал във връзка с конфликта във Виетнам. На възпоменателна церемония през 2007 г. неговият син Хари Креймър III казва: „Той беше първата жертва на Виетнам.“

Началото на ескалацията

През 1957 г. американското военно присъствие във Виетнам все още е свързано основно с обучение и консултиране на армията на Южен Виетнам. В същото време въоръжената съпротива срещу правителството в Сайгон се засилва. До края на годината са отчетени около 30 нападения, а най-малко 75 местни представители са убити или отвлечени.

Събитията от 21 и 22 октомври показват, че американският персонал вече е пряко изложен на насилието, което постепенно превръща Южен Виетнам в основен фронт на американската политика в Югоизточна Азия. Пълномащабното военно участие на САЩ предстои, но първите жертви вече са дадени.

Източници: history.com, washingtonpost.com