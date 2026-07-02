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Навършват се 50 години от обединението на Виетнам: Краят на разделението

Навършват се 50 години от обединението на Виетнам: Краят на разделението

2 Юли, 2026 09:30 699 7

  • виетнам-
  • обединение-
  • сайгон-
  • ханой

Половин век от създаването на Социалистическа република Виетнам и обявяването на Ханой за единствена столица

Навършват се 50 години от обединението на Виетнам: Краят на разделението - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешната дата, 2 юли, се навършват точно 50 години от едно от най-значимите събития в съвременната история на Югоизточна Азия.

През 1976 г. Северен и Южен Виетнам официално се обединяват в една държава под името Социалистическа република Виетнам. Това слага край на повече от две десетилетия на дълбоко политическо и идеологическо разделение, започнало след Женевските споразумения от 1954 г.

Историческият акт от 2 юли 1976 г. идва малко повече от година след падането на Сайгон през април 1975 г., което бележи фактическия край на Виетнамската война.

С официалното обединение град Ханой е обявен за столица на новата суверенна република, а южният мегаполис Сайгон е преименуван на Хошимин – в чест на покойния лидер на комунистическото движение.

Обединението затваря кървавата страница на военния конфликт и поставя началото на сложен процес по възстановяване и икономическа интеграция на разрушената от войната страна.

Източник: БТА


Виетнам
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    Странно защо ли само се споменава "кървава страница" без да се споменава нищо за това кой/кои потопиха цели села в кръв🤔❗

    Коментиран от #7

    09:35 02.07.2026

  • 2 хехе

    11 1 Отговор
    Тогава краварите бягаха от покрива на посолството с хеликоптери като някои висях хванали се за колесника

    09:36 02.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Нищо лично, само
    ФАКТИ от ИСТОРИЯТА❗
    "Кла не то в Ми Лай е военно престъпление, извършено на 16 март 1968 г. от части на Американската армия по време на Виетнамската война. Тогава американски войници избиват между 347 и 504 цивилни жители от селцата Ми Лай и Ми Кхе, община Сонг Ми, провинция Куанг Нгай, Южен Виетнам. Повечето от жертвите са жени и деца, като преди да бъдат убити, някои от тях са били изнасилени, малтретирани, бити, измъчвани и осакатени. Гаври са извършени и с мъртвите тела, някои от които са били осакатявани.😔

    Коментиран от #4

    09:38 02.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 малките жълтурчета

    5 1 Отговор
    утрепаха големия бял слон от Америка. Слава на виетнамския народ! Слава на виетнамската комунистическа партия! Слава на Хо Ши Мин!!!

    10:00 02.07.2026

  • 6 Левски

    6 0 Отговор
    Защо не кажете кой направи тази война? Познайте от един път. Има една измислена държава, която живее само от войни.

    10:01 02.07.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    „ЧАРЛИ”....

    10:35 02.07.2026