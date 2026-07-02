Навършват се 50 години от обединението на Виетнам: Краят на разделението

На днешната дата, 2 юли, се навършват точно 50 години от едно от най-значимите събития в съвременната история на Югоизточна Азия.
През 1976 г. Северен и Южен Виетнам официално се обединяват в една държава под името Социалистическа република Виетнам. Това слага край на повече от две десетилетия на дълбоко политическо и идеологическо разделение, започнало след Женевските споразумения от 1954 г.
Историческият акт от 2 юли 1976 г. идва малко повече от година след падането на Сайгон през април 1975 г., което бележи фактическия край на Виетнамската война.
С официалното обединение град Ханой е обявен за столица на новата суверенна република, а южният мегаполис Сайгон е преименуван на Хошимин – в чест на покойния лидер на комунистическото движение.
Обединението затваря кървавата страница на военния конфликт и поставя началото на сложен процес по възстановяване и икономическа интеграция на разрушената от войната страна.
Източник: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #7
09:35 02.07.2026
2 хехе
09:36 02.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ФАКТИ от ИСТОРИЯТА❗
"Кла не то в Ми Лай е военно престъпление, извършено на 16 март 1968 г. от части на Американската армия по време на Виетнамската война. Тогава американски войници избиват между 347 и 504 цивилни жители от селцата Ми Лай и Ми Кхе, община Сонг Ми, провинция Куанг Нгай, Южен Виетнам. Повечето от жертвите са жени и деца, като преди да бъдат убити, някои от тях са били изнасилени, малтретирани, бити, измъчвани и осакатени. Гаври са извършени и с мъртвите тела, някои от които са били осакатявани.😔
Коментиран от #4
09:38 02.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 малките жълтурчета
10:00 02.07.2026
6 Левски
10:01 02.07.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":„ЧАРЛИ”....
10:35 02.07.2026