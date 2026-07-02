Навършват се 50 години от обединението на Виетнам: Краят на разделението

На днешната дата, 2 юли, се навършват точно 50 години от едно от най-значимите събития в съвременната история на Югоизточна Азия.

През 1976 г. Северен и Южен Виетнам официално се обединяват в една държава под името Социалистическа република Виетнам. Това слага край на повече от две десетилетия на дълбоко политическо и идеологическо разделение, започнало след Женевските споразумения от 1954 г.

Историческият акт от 2 юли 1976 г. идва малко повече от година след падането на Сайгон през април 1975 г., което бележи фактическия край на Виетнамската война.

С официалното обединение град Ханой е обявен за столица на новата суверенна република, а южният мегаполис Сайгон е преименуван на Хошимин – в чест на покойния лидер на комунистическото движение.

Обединението затваря кървавата страница на военния конфликт и поставя началото на сложен процес по възстановяване и икономическа интеграция на разрушената от войната страна.

Източник: БТА