Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
30 април 1975 г.: С падането на Сайгон завършва войната във Виетнам (ВИДЕО)

30 Април, 2026 12:45 490 7

  • сайгон-
  • война-
  • виетнам-
  • сащ

Президентът на Южен Виетнам Дуон Ван Мин обявява безусловна капитулация

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 30 април 1975 г. Виетнамската война завършва с падането на Сайгон, отбелязвайки капитулацията на Южен Виетнам и победата на комунистическия Северен Виетнам. Това събитие бележи край на дългогодишния конфликт (1955-1975) и изтеглянето на последните американски сили. Сайгон е преименуван на Хошимин, а страната е обединена.

Войските на Северен Виетнам и Виет Конг влизат в столицата на Южен Виетнам, Сайгон, на 30 април 1975 г..

Президентът на Южен Виетнам Дуон Ван Мин обявява безусловна капитулация.

Американски дипломати и морски пехотинци се евакуират с хеликоптери от покрива на посолството си в драматичен финал на американското участие.
Анархо портал

Войната приключва, Южен Виетнам престава да съществува като отделна държава, а Виетнам се обединява под комунистическо управление.

Конфликтът е един от най-дългите (близо 20 години) и скъпоструващи за САЩ през Студената война, с огромни жертви и сред виетнамското население.

Общият брой на жертвите е оценяван на около 3,8 милиона души. Данните варират според източниците, но официалните и най-широко приети оценки са следните:

Убитите и изчезнали военни от Северен Виетнам и Виет Конг са около 1,1 милиона войници. По-консервативни оценки посочват минимум 444 000 до 666 000. Южен Виетнам дава в жертва между 200 000 и 250 000 войници. Някои източници включват и изчезналите, като достигат до 313 000.

Загубите на САЩ също са значителни - загиват общо до 58 315 военнослужещи. От тях 47 434 са загинали в преки бойни действия.

Общият брой на загиналите цивилни от двете страни се оценява на около 2 милиона души. Тези жертви са резултат от масирани бомбардировки, кланета, глад и болести, свързани с войната.

Жертви дават и други страни, съюзници на воюващите: Южна Корея - около 4 400 – 5 100 убити; Австралия - над 500 убити;
Тайланд - около 350 убити; Нова Зеландия - около 37 – 38 убити.

Освен преките жертви, милиони хора страдат от последствията на химическото оръжие Agent Orange, което е причинило над 500 000 смъртни случая от отравяния и наследствени малформации. В САЩ се отбелязва и висок брой самоубийства сред ветераните след края на войната (оценявани на над 50 000).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хо Ши Мин

    8 0 Отговор
    Американския слон беше победен от виетнамския тигър през 1975 г. 2026г. САЩ бити и е-В-ани отново от хора по джапанки

    12:48 30.04.2026

  • 2 Зевс

    11 0 Отговор
    Войната със САЩ е лошо нещо, но приятелството с тях е пагубно.

    12:49 30.04.2026

  • 3 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Рамбо, Джон Джей...

    12:52 30.04.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    САЩ и Виетнам са първи приятели сега. Огромни инвестиции във Виетнам, милиони виетнамци живеят в САЩ. В същото време най-големият противник на Виетнам е Комунистически Китай.

    Коментиран от #6

    12:55 30.04.2026

  • 5 Жен-шен

    2 1 Отговор
    Значи СВО- 4години- Голям срам ! А у Виетнам 20 г.?

    12:55 30.04.2026

  • 6 Булдог

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    А колко деца и поколения с малоформаций се родиха след ,, Химията" на Сащ във войната?

    12:58 30.04.2026

  • 7 сащисан кравар

    0 0 Отговор
    "Американски дипломати и морски пехотинци се евакуират с хеликоптери от покрива на посолството си в драматичен финал на американското участие."
    И Бай Дончо вече запазва места по колесниците за дестинацията Иран-Кравестан!

    13:01 30.04.2026