30 април 1975 г.: С падането на Сайгон завършва войната във Виетнам (ВИДЕО)

На 30 април 1975 г. Виетнамската война завършва с падането на Сайгон, отбелязвайки капитулацията на Южен Виетнам и победата на комунистическия Северен Виетнам. Това събитие бележи край на дългогодишния конфликт (1955-1975) и изтеглянето на последните американски сили. Сайгон е преименуван на Хошимин, а страната е обединена.

Войските на Северен Виетнам и Виет Конг влизат в столицата на Южен Виетнам, Сайгон, на 30 април 1975 г..



Президентът на Южен Виетнам Дуон Ван Мин обявява безусловна капитулация.





Американски дипломати и морски пехотинци се евакуират с хеликоптери от покрива на посолството си в драматичен финал на американското участие.

Войната приключва, Южен Виетнам престава да съществува като отделна държава, а Виетнам се обединява под комунистическо управление.

Конфликтът е един от най-дългите (близо 20 години) и скъпоструващи за САЩ през Студената война, с огромни жертви и сред виетнамското население.

Общият брой на жертвите е оценяван на около 3,8 милиона души. Данните варират според източниците, но официалните и най-широко приети оценки са следните:

Убитите и изчезнали военни от Северен Виетнам и Виет Конг са около 1,1 милиона войници. По-консервативни оценки посочват минимум 444 000 до 666 000. Южен Виетнам дава в жертва между 200 000 и 250 000 войници. Някои източници включват и изчезналите, като достигат до 313 000.

Загубите на САЩ също са значителни - загиват общо до 58 315 военнослужещи. От тях 47 434 са загинали в преки бойни действия.

Общият брой на загиналите цивилни от двете страни се оценява на около 2 милиона души. Тези жертви са резултат от масирани бомбардировки, кланета, глад и болести, свързани с войната.



Жертви дават и други страни, съюзници на воюващите: Южна Корея - около 4 400 – 5 100 убити; Австралия - над 500 убити;

Тайланд - около 350 убити; Нова Зеландия - около 37 – 38 убити.



Освен преките жертви, милиони хора страдат от последствията на химическото оръжие Agent Orange, което е причинило над 500 000 смъртни случая от отравяния и наследствени малформации. В САЩ се отбелязва и висок брой самоубийства сред ветераните след края на войната (оценявани на над 50 000).