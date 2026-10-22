Шаги на 58: хитмейкърът зад „It Wasn’t Me“ и „Angel“

Когато на 22 октомври 1968 г. в Кингстън се ражда Орвил Ричард Бърел, никой не знае, че един ден гласът му ще звучи едновременно от ямайските улици, американските радиостанции и британските класации. Днес светът го познава като Шаги – артистът, който превърна денсхола и регето в поп хитове, без да изгуби карибския им характер.

Шаги израства в Ямайка, а като тийнейджър се премества в Бруклин. Преди музиката да се превърне в негова професия, служи четири години в Корпуса на морската пехота на САЩ. Този необичаен завой в биографията му не остава извън сценичния образ – именно в армията той развива характерния си глас, с който по-късно ще бъде разпознаван от милиони слушатели.

От „Oh Carolina“ до първата „Грами“

Първият голям международен пробив идва през 1993 г. с „Oh Carolina“ – нова версия на песента на ямайската група The Folkes Brothers. Сингълът достига първо място във Великобритания и показва, че реге и денсхол могат да намерят място в центъра на световната поп сцена.

Две години по-късно Шаги затвърждава успеха си с „Boombastic“. Песента оглавява британската класация, а албумът със същото име му носи първата награда „Грами“ през 1996 г. в категорията за най-добър реге албум. „Исках да пиша собствените си песни, а с „Boombastic“ се оформи целият стил на Шаги“, казва той в интервю за The Guardian.

Годината на „It Wasn’t Me“ и „Angel“

Най-големият му комерсиален период идва с албума „Hot Shot“, издаден през 2000 г. Първият сингъл „It Wasn’t Me“ с участието на РикРок се превръща в международен номер едно. В САЩ песента достига върха на Billboard Hot 100, а във Великобритания оглавява класацията през 2001 г.

След нея идва „Angel“ с Рейвън – по-мека и романтична песен, която също стига до първо място в Billboard Hot 100. Така Шаги записва два последователни американски номер едно хита, макар че песните разказват напълно различни истории: едната е комична поредица от нелепи оправдания, а другата – любовно признание.

„Hot Shot“ се превръща в един от знаковите албуми на началото на новия век, а „It Wasn’t Me“ остава трайно в популярната култура с повтарящата се реплика, превърнала се в универсална шега. Зад нея стои сюжет, в който очевидното се отрича с пълна увереност, дори когато доказателствата са пред очите на всички.

Кариера, която не спира с носталгията

Шаги не остава само лице на хитовете от 90-те и началото на 2000-те. Той печели втората си награда „Грами“ през 2019 г. за албума „44/876“, записан със Стинг. Отличието отново е в категорията за най-добър реге албум.

На 58 години Шаги остава един от най-разпознаваемите ямайски изпълнители в световната поп музика. Неговите песни продължават да събират на едно място реге ритъма, хумора и мелодиите, които се запомнят още от първото слушане – формула, започнала с „Oh Carolina“ и стигнала до „It Wasn’t Me“ и „Angel“.

Източници: theguardian.com, nme.com, past.jamaica-gleaner.com