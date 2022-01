Шаги идва в Бургас

Носителят на две награди "Грами" Шаги се присъединява към програмата на "Spice Music Festival" в Бургас, който ще се проведе на 5,6 и 7 август.

Световноизвестният изпълнител се включва заедно със своята група и 90-минутно шоу. Роденият в Ямайка певец не успя само да внедри комбинацията между денсхол и реге на челните места в класацията, но и да проправи пътя на изпълнителите като Дрейк, Риана и Мейджър Лейзър.

Той не слиза от музикалната сцена от момента, в който се качва на нея с безапелационните си хитове "Oh Carolina", "Boombastic" и "It wasn`t me". Напълно заслужено Шаги получава седем номинации за наградите "Грами" и побеждава в две от тях - за "Най-добър албум" през 1996 г. и "Най-добър албум" през 2019 г. (за албума 44/876, в който си партнира с британската поп икона Стинг).

Издава 15 албума, от които продават над 30 милиона копия, има сертифициран диамантен албум - Hotshot (2000 г.)1 16 сингъла в Топ 40 - девет от които достигат до Топ 10 и четири, които се класират до № 1. И най-впечатляващото е, че нищо от постигнатото до момента не може да го спре да създаде нова музика. "В последните си албуми умишлено се връщам към класическата Шаги - музика, която обединява хората по света", споделя реге иконата.

20 световни изпълнители, две сцени и три незабравими дни, през които ще се върнете в безгрижието на 90-те, обещават организаторите на фестивала.

Поканени са "Gipsy Kings", шведския изпълнител с персийски корени Араш, който е подготвил впечатляващ 90-минутен спектакъл за феновете си в България, "Лос дел Рио" с "Макарена", "Каома", The Weather Girls с вечния хит "It's Raining Men", Ottawan с "Hands Up" и други.