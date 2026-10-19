Дара ще е специален гост на детската „Евровизия“

Дара ще бъде специален гост на детската „Евровизия“ 2026 в Малта. Българската певица ще се появи на сцената на 24 октомври заедно с Лу Дьолез, победителката в миналогодишното издание на детския конкурс, проведено в Тбилиси.
Двете носителки на трофеи ще се срещнат за първи път на сцената в Малта. В тазгодишното състезание ще участват представители на 16 държави, а конкурсът ще се проведе в MFCC в Та' Кали. Шоуто ще започне в 21:00 часа централноевропейско лятно време.
Историческата победа на Дара
Дара спечели „Евровизия“ 2026 с песента „Бангаранга“ и донесе първата победа на България в историята на конкурса. Тя събра общо 516 точки - 204 от журито и 312 от публиката.
Преднината на „Бангаранга“ пред песента на второ място е 173 точки. Това е най-голямата разлика между победителя и подгласника в 70-годишната история на „Евровизия“. Песента на Дара оглави едновременно вота на журито и на публиката.
Песента е подадена и за „Грами“
„Бангаранга“ и Дара са подадени за разглеждане в четири категории на наградите „Грами“ 2027. Песента е предложена за „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро солово поп изпълнение“, а Дара - за „Най-добър нов изпълнител“.
Подаването на кандидатура не означава автоматична номинация. Първият кръг на гласуване продължава от 12 до 22 октомври, а официалният списък с номинираните ще бъде обявен на 16 ноември. Церемонията ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.
Източници: 24chasa.bg, junior.eurovision.com, grammy.com
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