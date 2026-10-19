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Дара ще е специален гост на детската „Евровизия“
  Тема: Известни личности

Дара ще е специален гост на детската „Евровизия“

19 Октомври, 2026 06:31 511 4

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Българската победителка ще се срещне на сцената в Малта с носителката на трофея от детския конкурс през 2025 г. Лу Дьолез

Дара ще е специален гост на детската „Евровизия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дара ще бъде специален гост на детската „Евровизия“ 2026 в Малта. Българската певица ще се появи на сцената на 24 октомври заедно с Лу Дьолез, победителката в миналогодишното издание на детския конкурс, проведено в Тбилиси.

Двете носителки на трофеи ще се срещнат за първи път на сцената в Малта. В тазгодишното състезание ще участват представители на 16 държави, а конкурсът ще се проведе в MFCC в Та' Кали. Шоуто ще започне в 21:00 часа централноевропейско лятно време.

Историческата победа на Дара

Дара спечели „Евровизия“ 2026 с песента „Бангаранга“ и донесе първата победа на България в историята на конкурса. Тя събра общо 516 точки - 204 от журито и 312 от публиката.

Преднината на „Бангаранга“ пред песента на второ място е 173 точки. Това е най-голямата разлика между победителя и подгласника в 70-годишната история на „Евровизия“. Песента на Дара оглави едновременно вота на журито и на публиката.

Песента е подадена и за „Грами“

„Бангаранга“ и Дара са подадени за разглеждане в четири категории на наградите „Грами“ 2027. Песента е предложена за „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро солово поп изпълнение“, а Дара - за „Най-добър нов изпълнител“.

Подаването на кандидатура не означава автоматична номинация. Първият кръг на гласуване продължава от 12 до 22 октомври, а официалният списък с номинираните ще бъде обявен на 16 ноември. Церемонията ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.

Източници: 24chasa.bg, junior.eurovision.com, grammy.com


Малта
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли

    5 0 Отговор
    Тази ? Вече е непоносимо .

    06:43 19.10.2026

  • 2 Сзо

    2 0 Отговор
    Дара-панаирджийската мечка.

    07:30 19.10.2026

  • 3 Няма ли да се

    1 0 Отговор
    Спрете вече , ставате досадни с дарка без , която я слушат само роднините и да не я обидят и никой не познава "творчеството" и ....

    07:51 19.10.2026

  • 4 Дометарторчето

    0 0 Отговор
    Оли го полче няма ли да трие коментари днес ?!

    07:54 19.10.2026