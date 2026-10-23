ООН заседава за първи път в Ню Йорк на 23 октомври 1946 г

Сградата във Флъшинг Медоус първоначално е била построена за Световното изложение в Ню Йорк през 1939 г. Седем години по-късно тя приема представители на държавите, които изграждат новата международна организация след Втората световна война.

На 23 октомври 1946 г. Общото събрание на ООН заседава за първи път в Ню Йорк. Това не е началото на първата му сесия, а нейното подновяване. Първата част се провежда в Лондон между 10 януари и 14 февруари, а втората започва във Флъшинг Медоус и продължава до 15 декември.

В първата сесия участват представители на 51 държави членки. Начело на Общото събрание е белгиецът Пол-Анри Спаак, а първи генерален секретар на ООН е Трюгве Ли. Постоянната централа на организацията все още не е избрана, затова заседанията се провеждат във временни помещения.

Речта на Хари Труман

Откриването в Ню Йорк е белязано от речта на президента на САЩ Хари Труман. Той приветства делегациите и подчертава символното значение на факта, че страната му е домакин на организацията.

„Съединените щати не само са член, но и домакин на ООН“, заявява Труман.

В словото си американският президент говори за необходимостта от траен мир, международно сътрудничество и отказ от заплахата за нова война. Той определя Общото събрание като място, където големи и малки държави са представени като равни, и призовава споровете да се решават чрез право и преговори.

Труман обръща внимание и на четирите свободи, свързани с речта и религията, със свободата от нужда и със свободата от страх. Сред основните задачи пред новата организация той посочва контрола върху атомната енергия, възстановяването на разрушените от войната общества и помощта за бежанците.

От временната зала към Манхатън

Първото заседание в Ню Йорк се провежда в момент, когато градът все още е само временно средище на ООН. По-късно през същата сесия Общото събрание взема решение постоянната централа да бъде изградена в Манхатън. Днешният комплекс на ООН е открит няколко години по-късно, но началото на нюйоркската история на организацията остава свързано с Флъшинг Медоус.

Така 23 октомври 1946 г. се превръща в дата, която променя географията на международната дипломация. ООН започва в Лондон, но Ню Йорк постепенно се утвърждава като нейното постоянно лице пред света.