На 29 ноември 1990 г. Съветът за сигурност на ООН приема Резолюция 678, с която разрешава използването на военна сила за освобождаването на Кувейт от иракската окупация. Документът е одобрен с 12 гласа „за“, два „против“ и едно въздържание. Куба и Йемен гласуват против, а Китай се въздържа.

Резолюцията е приета близо четири месеца след нахлуването на Ирак в Кувейт. Иракските сили преминават границата на 2 август 1990 г., а на 8 август Багдад обявява анексирането на страната. С Резолюция 660 Съветът за сигурност вече е поискал незабавно и безусловно изтегляне, но Ирак не изпълнява това искане.

Последен срок преди военните действия

Резолюция 678 поставя на Багдад краен срок до 15 януари 1991 г. да изпълни предишните решения на Съвета за сигурност и да напусне Кувейт. В текста се говори за „една последна възможност, като пауза на добра воля“.

Ако Ирак не се съобрази, държавите, които си сътрудничат с правителството на Кувейт, получават право „да използват всички необходими средства“, за да наложат изпълнението на Резолюция 660 и останалите решения, както и да възстановят международния мир и сигурност в региона. Формулировката е разбрана като разрешение за употреба на военна сила.

Решението е прието по Глава седма от Устава на ООН. То не създава отделна армия на организацията, а дава мандат на държавите от международната коалиция да предприемат действия срещу Ирак, ако срокът изтече без изтегляне.

От дипломатически натиск към война

След приемането на резолюцията в района продължава да се разгръща международна коалиция, ръководена от Съединените щати. Дипломатическият натиск не води до изтегляне на иракските войски до 15 януари.

На 16 януари 1991 г. започва въздушната кампания срещу Ирак. Международните сили нанасят удари по военни и стратегически обекти в Ирак и Кувейт. Сухопътната операция започва на 24 февруари и продължава четири дни.

На 28 февруари иракските сили се изтеглят от Кувейт. По-късно Съветът за сигурност приема нови решения, с които определя условията за прекратяване на бойните действия, репарациите и задълженията на Ирак след войната.

Източници: washingtonpost.com, upi.com