Когато Дейрдре Кийн пресече финала в Сентръл парк, тя беше в 34-ата седмица от бременността си. 38-годишната американка завърши маратона в Ню Йорк за 4 часа, 6 минути и 55 секунди и сложи край на серия от седем маратона, пробягани по време на една и съща бременност.

Състезанието на 1 ноември беше и последното изпитание в личната ѝ цел за годината - да завърши всичките седем маратона от престижната серия World Marathon Majors. Освен Ню Йорк, Кийн участва в Токио, Бостън, Лондон, Сидни, Берлин и Чикаго.

Бременността промени плана, но не и целта

Кийн започнала 2026 г. с амбициозен календар от 11 състезания. В него влизали седемте мейджър маратона, два ултрамаратона, триатлонът „Айрънмен“ и планински маратон в Ирландия. След маратона в Токио тя усетила, че темпото ѝ е по-бавно от обичайното. Тестът за бременност, направен след стартовете в Бостън и Лондон, потвърдил причината.

Тя решила да продължи, но се отказала от триатлона „Айрънмен“ и от един ултрамаратон. Пред Асошиейтед прес Кийн разказва, че с нейния съпруг Брайън взели решение да подхождат към всяко състезание поотделно, без да преследват обичайното ѝ темпо.

„Знаех колко необичайно е да бягам маратон в 34-ата седмица, но познавах добре физическата си форма и собствените си граници“, заяви Кийн.

След консултация с акушер-гинеколога си тя продължила подготовката. Пробягала маратона в Сидни в 25-ата седмица, този в Берлин в 29-ата, а в Чикаго финиширала в 31-вата седмица. В Ню Йорк вече не търсела бързо време, а сигурно достигане до финала.

Съпругът ѝ я чакал на няколко места по трасето

Кийн признава, че стартът в Ню Йорк бил най-притеснителен, защото бременността вече се виждала и усещала по-силно. Приятели я подкрепяли по трасето, а Брайън се появявал на няколко места, за да ѝ подава вода.

Един от участъците преминавал само на пресечка от болница „Уейл Корнел“, където Кийн планира да роди. Това станало повод за шеги, че може да прекъсне маратона, за да стигне до родилното отделение.

„Аз съм много упорита и решителна. Освен това имах късмет и се чувствах добре, затова успях“, каза тя.

Маратоните са част от семейната ѝ история

Кийн започнала да бяга в чест на баща си Джон, ирландски имигрант, който също участвал в маратони. Той починал от рак, когато тя била на 13 години, но продължил да тренира до последните месеци от живота си. Дори завършил последния си маратон в Ню Йорк ден преди операция за отстраняване на тумор.

През 2023 г. Кийн завършила и Световното маратонско предизвикателство - седем маратона на седем континента в рамките на седем дни. Тогава била най-бързата жена в състезанието за годината.

След финала в Ню Йорк Кийн заяви, че иска да предаде на бъдещия си син уроците, които е научила от бягането. „Искам да го науча на устойчивост и на това, че може да прави трудни неща“, каза тя.

Източници: cbsnews.com, washingtonpost.com, sports.yahoo.com