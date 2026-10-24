Роман Абрамович: сирак, губернатор и собственик на „Челси“

Преди да стане един от най-богатите руски бизнесмени, Роман Абрамович прекарва детството си без родители. Роден е на 24 октомври 1966 г. в Саратов, а и майка му, и баща му умират преди той да навърши три години. Израснал е при роднини в Република Коми – суров северен район, далеч от света на московските милиардери.
Тъкмо там започва една от най-необичайните линии в биографията му. Като млад Абрамович учи в индустриален институт, отбива военна служба и работи като механик. По време на перестройката продава играчки от московския си апартамент. Сред стоките му има пластмасови патици – дребен бизнес, който изглежда почти комично на фона на последвалото му богатство.
От петрола до губернаторския пост
Парите му идват през бурните години след разпадането на Съветския съюз. Абрамович започва с търговия на петрол и индустриални стоки, а през 1995 г. се превръща в един от основните участници в създаването на петролната компания „Сибнефт“. През 2005 г. продава дела си на държавната „Газпром“ за около 7,4 млрд. паунда.
Още по-странно изглежда следващото му решение. През 2001 г. Абрамович е избран за губернатор на Чукотка – отдалечен регион в руския Далечен изток, където дотогава почти не е стъпвал. В продължение на шест години насочва стотици милиони паунди към училища, болници и инфраструктура. Местните жители получават и програми за почивки, а в региона са изградени медицински центрове и обществени обекти.
Самият Абрамович отхвърля представата, че детството му е било непременно нещастно. В интервю, цитирано от „Гардиън“, той казва: „Като дете не можеш да сравняваш нещата – един яде моркови, друг яде бонбони, и двете имат вкус.“
Затвореният милиардер с яхта като кораб
През 2003 г. Абрамович купува „Челси“ за около 140 млн. паунда и променя клуба чрез инвестиции за милиарди. По време на неговата собственост лондонският отбор печели пет титли на Англия, две Шампионски лиги и Лига Европа.
На стадиона обаче собственикът рядко се държи като типичен футболен магнат. Абрамович е описван като мълчалив, срамежлив и трудно достъпен. Близък негов помощник го определя като „много тих“ – необичайна характеристика за човек, който управлява клуб, привлича най-скъпите футболисти и взема решения с глобален отзвук.
Контрастът между сдържаното му поведение и начина му на живот е особено видим при яхтата „Еклипс“. Дългият 162 метра кораб разполага с два хеликоптерни площадки, басейни, киносалон, дискотека и подводница. В разгара на лукса Абрамович остава човек, който рядко дава интервюта и почти не говори публично за личния си живот.
Милиарди, санкции и неясен край
През 2022 г. той се появява неочаквано в ролята на посредник между Русия и Украйна. Кремъл потвърждава, че е участвал в ранния етап на мирните контакти. По-късно се появяват съобщения, че той и украински преговарящи са имали симптоми, съвместими с отравяне. Случаят не получава окончателно публично потвърждение.
След налагането на британски санкции Абрамович продава „Челси“ за около 2,5 млрд. паунда. Той заявява, че средствата трябва да бъдат използвани за хуманитарна помощ за пострадалите от войната. Към 2026 г. парите все още са замразени във Великобритания, а британското правителство настоява те да бъдат насочени към Украйна. Абрамович остава под британски и европейски санкции.
Така портретът му събира на едно място бедно сирачество, необичайна политическа кариера, петролните приватизации, футболна империя, яхта с подводница и дипломатическа роля в момент на война. При Абрамович най-странното не е отделният факт, а начинът, по който тези несъвместими на пръв поглед животи се оказват част от една и съща биография.
Източници: theguardian.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зелвнски в интервю
09:02 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Защо
Коментиран от #31, #32
09:05 24.10.2026
4 666
09:07 24.10.2026
5 Исторически парк
09:07 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Страна на неограничени кражби
Коментиран от #18, #28
09:08 24.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хмм
Коментиран от #16
09:21 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Т р i ят истината
Коментиран от #30
09:22 24.10.2026
14 хахаха
09:25 24.10.2026
15 Истината
Това от стругари да правят милярдери го могат само КГБ и ДС.
Това е чудо в икономическата световна практика и го могат само в бившите соц. страни. "Развити" страни като руzия, България и т.н.
Коментиран от #17, #24, #27
09:28 24.10.2026
16 123
До коментар #10 от "Хмм":Над половината от днешното висше общество в Обединеното кралство са новобогаташи от Индия и Пакистан. Щом приеха Меган Маркъл значи ще приемат без проблем и жители на Столипиново:)
Коментиран от #19
09:30 24.10.2026
17 Знаем знаем
До коментар #15 от "Истината":А западните и хамериканските милиардери търкат ябълки:)))
Коментиран от #23, #26
09:33 24.10.2026
18 Браво!
До коментар #7 от "Страна на неограничени кражби":Много добра аналогия!
09:34 24.10.2026
19 Хмм
До коментар #16 от "123":не са във висшето общество, затова търсят изява в политиката, затова и принц Хари беше остракиран от баба си кралицата, а после и от цялото си семейство, най-вече брат си точно заради Меган Маркъл
09:36 24.10.2026
20 В този абзац:
От петрола до губернаторския пост
Парите му идват през бурните години след разпадането на Съветския съюз. Абрамович започва с търговия на петрол и индустриални стоки, а през 1995 г. се превръща в един от основните участници в създаването на петролната компания „Сибнефт“. През 2005 г. продава дела си на държавната „Газпром“ за около 7,4 млрд. паунда.
има пропуснати няколко страници по средата....предимно свързани с КГБ
09:53 24.10.2026
21 Роман Абрамовия...
Ако искаш да кажеш нещо на "КГБ" , кажи го на Роман!!!
09:54 24.10.2026
22 смърт на ДС
09:56 24.10.2026
23 Блаженни са вярващите...
До коментар #17 от "Знаем знаем":...шматки!!!
Петрола и "Сибнефт" продаде(уж) , но всички диаманти на Сибир са бсе още негови!
Най- големия " иманяр" на Русия в модерно време!
09:58 24.10.2026
24 И на ДС и на КГБ, НАЧЛНИКА ...
До коментар #15 от "Истината":е един и същи руснак!!!
10:01 24.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Истината
До коментар #17 от "Знаем знаем":Така е прав си
Но изтока бяга не при стругарите
А искат златната ябълка
10:10 24.10.2026
27 БАРС
До коментар #15 от "Истината":НЕ ПОМНЯ ФАМИЛИЯТА МУ НО СЕ СЕЩАМ ЗА ТМЕТО МУ ИГНАТ.МИЛЕАРДЕР В КАНАЛА СЪС СЕДМИ КЛАС ОТ БЪЛГАРИЯ .БИЛ Е БЕДНО МОМЧЕ.ДА ТОЙ ПОЧИНА НА 86ИЛИ 87 ГОД А ИМПЕРИЯТА МУ СЕ ПРОДЬЛЖАВА ОТ ЖЕНА МУ И ДЪЩЕРИТЕ МУ .КАТО ГО ПОПИТА САШО ДИКОВ КАК ТАКА Е УСПЯЛ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ ТОЙ ОТГОВОРИ КОПУВАХ КНИКИ. ИСАМ СЕ УЧИХ.ТАКА ЧЕ НЕ ЩНАЧИ ЧЕ АКО ИМА ОБРАЗОВАНИЕ Е МНОГО УСПЕШЕН .ЗНАМ ЕДИН ЧОВЕК В УКРАИНА ПЪЛЕН СИРАК НИКОГА НЕ Е ВИЖЛАЛ РОДИТЕЛИТЕ СИ МИЛИОНЕР .ЖЕНА МУ Е С ВИШО ОБРАЗОВАНИЕ НЕ СЕ СЕЩАМ КАКВО БЕШЕ.НИКОГА НЕ КРАЛ ИЛИ РЕКИТИРАЛ ХОРАТА ДА ЧЕ Е УКРИВАЛ ДАНЪЦИ ТО ЯСНО ДЕЛО КАКТО И РУШОВЕТИ НА ДАНЪЧНИ ИЛИ ДРУГИ БЮРОКРАТИ ТО В УКРАИНА ТАКА И РАЗВИВАТ БИЗНЕС .
Коментиран от #35
10:16 24.10.2026
28 "Феномена" имаше една "Лафка" ...
До коментар #7 от "Страна на неограничени кражби":на хранилка -издръжка при Васил Божков, това беше след като баталяса "КТБ ",
и от банкер при Цветан Василев , стана " лафкаджия" при Васил Божков,
ама завистта към парите на Божков му изяде и "Лавката"!
После , великия "селски -хидро -инженер" Ахмед Доган го "нарочи" за политик ,
нарече го " Феномен" в политиката,
толкова колкото е и Доган самия , ...Алах не закъсня с отговора си ,
"неверниците" рано или късно "ядат дървото"!
Без значение, колко много милиони са крали от бедна България през годините!
10:17 24.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Т р i ят истината":Вече не разбирам Факти. Изтриха ми българската поговорка, подходяща за Абрамович " Роди ме мамо с късмет, пък ме хвърли на смет"
10:22 24.10.2026
31 Този ," Сирак" от ТВУ не е сам ...
До коментар #3 от "Защо":Той е само един от "лейтенантите - олигарси" на Руската държавна мафия!
Която управлява Българското правителство на" Кимон Георгиев" и днес!
10:22 24.10.2026
32 Той и сега ги управлява ,офшорките......
До коментар #3 от "Защо":Иначе , кой ще го остави жив , да гледа от прозореца на 15 ния етаж!
10:25 24.10.2026
33 Българин
Коментиран от #34
10:26 24.10.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #33 от "Българин":Я го кажи, кой е този богат, дето е станал такъв по честен път ? Казано е" Зад всяко богатство се крие престъпление
10:40 24.10.2026
35 Истината
До коментар #27 от "БАРС":Добре си изучил автобиографиите на доста хора
Но ти липсва основата на реалния бизнес
А митовете за велики соц бизнесмени ти замъгляват погледа.
10:48 24.10.2026
36 батвесо
10:58 24.10.2026