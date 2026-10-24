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Роман Абрамович: сирак, губернатор и собственик на „Челси“
  Тема: Известни личности

Роман Абрамович: сирак, губернатор и собственик на „Челси“

24 Октомври, 2026 09:00 1 279 36

  • роман абрамович-
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  • руски олигарси-
  • чукотка-
  • суперяхти

От продажба на пластмасови патици до милиардна сделка за петрол и суперяхта с подводница: животът на Роман Абрамович е пълен с необичайни обрати

Роман Абрамович: сирак, губернатор и собственик на „Челси“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди да стане един от най-богатите руски бизнесмени, Роман Абрамович прекарва детството си без родители. Роден е на 24 октомври 1966 г. в Саратов, а и майка му, и баща му умират преди той да навърши три години. Израснал е при роднини в Република Коми – суров северен район, далеч от света на московските милиардери.

Тъкмо там започва една от най-необичайните линии в биографията му. Като млад Абрамович учи в индустриален институт, отбива военна служба и работи като механик. По време на перестройката продава играчки от московския си апартамент. Сред стоките му има пластмасови патици – дребен бизнес, който изглежда почти комично на фона на последвалото му богатство.

От петрола до губернаторския пост

Парите му идват през бурните години след разпадането на Съветския съюз. Абрамович започва с търговия на петрол и индустриални стоки, а през 1995 г. се превръща в един от основните участници в създаването на петролната компания „Сибнефт“. През 2005 г. продава дела си на държавната „Газпром“ за около 7,4 млрд. паунда.

Още по-странно изглежда следващото му решение. През 2001 г. Абрамович е избран за губернатор на Чукотка – отдалечен регион в руския Далечен изток, където дотогава почти не е стъпвал. В продължение на шест години насочва стотици милиони паунди към училища, болници и инфраструктура. Местните жители получават и програми за почивки, а в региона са изградени медицински центрове и обществени обекти.

Самият Абрамович отхвърля представата, че детството му е било непременно нещастно. В интервю, цитирано от „Гардиън“, той казва: „Като дете не можеш да сравняваш нещата – един яде моркови, друг яде бонбони, и двете имат вкус.“

Затвореният милиардер с яхта като кораб

През 2003 г. Абрамович купува „Челси“ за около 140 млн. паунда и променя клуба чрез инвестиции за милиарди. По време на неговата собственост лондонският отбор печели пет титли на Англия, две Шампионски лиги и Лига Европа.

На стадиона обаче собственикът рядко се държи като типичен футболен магнат. Абрамович е описван като мълчалив, срамежлив и трудно достъпен. Близък негов помощник го определя като „много тих“ – необичайна характеристика за човек, който управлява клуб, привлича най-скъпите футболисти и взема решения с глобален отзвук.

Контрастът между сдържаното му поведение и начина му на живот е особено видим при яхтата „Еклипс“. Дългият 162 метра кораб разполага с два хеликоптерни площадки, басейни, киносалон, дискотека и подводница. В разгара на лукса Абрамович остава човек, който рядко дава интервюта и почти не говори публично за личния си живот.

Милиарди, санкции и неясен край

През 2022 г. той се появява неочаквано в ролята на посредник между Русия и Украйна. Кремъл потвърждава, че е участвал в ранния етап на мирните контакти. По-късно се появяват съобщения, че той и украински преговарящи са имали симптоми, съвместими с отравяне. Случаят не получава окончателно публично потвърждение.

След налагането на британски санкции Абрамович продава „Челси“ за около 2,5 млрд. паунда. Той заявява, че средствата трябва да бъдат използвани за хуманитарна помощ за пострадалите от войната. Към 2026 г. парите все още са замразени във Великобритания, а британското правителство настоява те да бъдат насочени към Украйна. Абрамович остава под британски и европейски санкции.

Така портретът му събира на едно място бедно сирачество, необичайна политическа кариера, петролните приватизации, футболна империя, яхта с подводница и дипломатическа роля в момент на война. При Абрамович най-странното не е отделният факт, а начинът, по който тези несъвместими на пръв поглед животи се оказват част от една и съща биография.

Източници: theguardian.com, euronews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелвнски в интервю

    6 9 Отговор
    "- Руснаците като нахлуха чрез 2022 г, имаха парадни униформи в колите си с които да маршируват на Майдана след края на 3 дневната операция" муахахах

    09:02 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Защо

    4 3 Отговор
    Този управлява милиардите на Путин и милиардите на Натаниел и Якоб Ротшилд в офшорни зони?

    Коментиран от #31, #32

    09:05 24.10.2026

  • 4 666

    4 0 Отговор
    За този назначен милиардер има виц, че като малък мечтаел да стане учител като майка си. Но не му се получило.

    09:07 24.10.2026

  • 5 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Евреин

    09:07 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Страна на неограничени кражби

    9 0 Отговор
    Пеевски също продаваше платсмасови патици от апартамента си и на другия ден се събуди милиардер.

    Коментиран от #18, #28

    09:08 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хмм

    5 1 Отговор
    еди от грабителите на Русия, почти всички руски милиардери отиват в Англия, надяват се с парите си, които пръскат в страната да получат от кралицата някаква титла може би, в Англия не проверяват произхода на парите, но не можеш да развиваш бизнес извън закона, скоро губят всичко, имаше случай на самоубийство, Абрамович получи бснословна богатство като приближен на Елцин и замина за Англия, поне имаше какво да продава, отбора и не остана без нищо, сменяше жена след жена, от млади по-млади, помня как се оплакваше, че нямал скакво да плати на прислугата си, английското висше общество не приема новобогаташи, те си имат закони които не са сменяни 300 и повече години, може да ги смени само камарата на лордовете, където са тези, които владеят 80% от богатствата на страната

    Коментиран от #16

    09:21 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Т р i ят истината

    0 1 Отговор
    Защото е неудобна. Вижте горе. Това е западната "демокрация"

    Коментиран от #30

    09:22 24.10.2026

  • 14 хахаха

    2 2 Отговор
    Лошия Абрамович в продължение на шест години насочва стотици милиони паунди към училища, болници, инфраструктура, програми за почивки, медицински центрове и обществени обекти...за разлика от добрите Урсула и ББ, които насочват милиарди само към собствените си сметки:)

    09:25 24.10.2026

  • 15 Истината

    5 1 Отговор
    Тоя много ми прилича на бизнесмена Филипов от Филипополис
    Това от стругари да правят милярдери го могат само КГБ и ДС.
    Това е чудо в икономическата световна практика и го могат само в бившите соц. страни. "Развити" страни като руzия, България и т.н.

    Коментиран от #17, #24, #27

    09:28 24.10.2026

  • 16 123

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    Над половината от днешното висше общество в Обединеното кралство са новобогаташи от Индия и Пакистан. Щом приеха Меган Маркъл значи ще приемат без проблем и жители на Столипиново:)

    Коментиран от #19

    09:30 24.10.2026

  • 17 Знаем знаем

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    А западните и хамериканските милиардери търкат ябълки:)))

    Коментиран от #23, #26

    09:33 24.10.2026

  • 18 Браво!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Страна на неограничени кражби":

    Много добра аналогия!

    09:34 24.10.2026

  • 19 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "123":

    не са във висшето общество, затова търсят изява в политиката, затова и принц Хари беше остракиран от баба си кралицата, а после и от цялото си семейство, най-вече брат си точно заради Меган Маркъл

    09:36 24.10.2026

  • 20 В този абзац:

    4 0 Отговор
    По време на перестройката продава играчки от московския си апартамент. Сред стоките му има пластмасови патици – дребен бизнес, който изглежда почти комично на фона на последвалото му богатство.

    От петрола до губернаторския пост
    Парите му идват през бурните години след разпадането на Съветския съюз. Абрамович започва с търговия на петрол и индустриални стоки, а през 1995 г. се превръща в един от основните участници в създаването на петролната компания „Сибнефт“. През 2005 г. продава дела си на държавната „Газпром“ за около 7,4 млрд. паунда.


    има пропуснати няколко страници по средата....предимно свързани с КГБ

    09:53 24.10.2026

  • 21 Роман Абрамовия...

    4 0 Отговор
    баш шпионина на "Пътин" в световната бизнес - среда !
    Ако искаш да кажеш нещо на "КГБ" , кажи го на Роман!!!

    09:54 24.10.2026

  • 22 смърт на ДС

    7 0 Отговор
    Както си продавало пластмасови патенца от панелката в покрайнините на града, горкото сираче изведнъж "започва търговия с петрол и индустриални стоки (разбирай с двойно предназначение)" ;))))))) ейййййй това и в приказките за Иванушка Глупака го няма.....

    09:56 24.10.2026

  • 23 Блаженни са вярващите...

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Знаем знаем":

    ...шматки!!!
    Петрола и "Сибнефт" продаде(уж) , но всички диаманти на Сибир са бсе още негови!
    Най- големия " иманяр" на Русия в модерно време!

    09:58 24.10.2026

  • 24 И на ДС и на КГБ, НАЧЛНИКА ...

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    е един и същи руснак!!!

    10:01 24.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Знаем знаем":

    Така е прав си
    Но изтока бяга не при стругарите
    А искат златната ябълка

    10:10 24.10.2026

  • 27 БАРС

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    НЕ ПОМНЯ ФАМИЛИЯТА МУ НО СЕ СЕЩАМ ЗА ТМЕТО МУ ИГНАТ.МИЛЕАРДЕР В КАНАЛА СЪС СЕДМИ КЛАС ОТ БЪЛГАРИЯ .БИЛ Е БЕДНО МОМЧЕ.ДА ТОЙ ПОЧИНА НА 86ИЛИ 87 ГОД А ИМПЕРИЯТА МУ СЕ ПРОДЬЛЖАВА ОТ ЖЕНА МУ И ДЪЩЕРИТЕ МУ .КАТО ГО ПОПИТА САШО ДИКОВ КАК ТАКА Е УСПЯЛ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ ТОЙ ОТГОВОРИ КОПУВАХ КНИКИ. ИСАМ СЕ УЧИХ.ТАКА ЧЕ НЕ ЩНАЧИ ЧЕ АКО ИМА ОБРАЗОВАНИЕ Е МНОГО УСПЕШЕН .ЗНАМ ЕДИН ЧОВЕК В УКРАИНА ПЪЛЕН СИРАК НИКОГА НЕ Е ВИЖЛАЛ РОДИТЕЛИТЕ СИ МИЛИОНЕР .ЖЕНА МУ Е С ВИШО ОБРАЗОВАНИЕ НЕ СЕ СЕЩАМ КАКВО БЕШЕ.НИКОГА НЕ КРАЛ ИЛИ РЕКИТИРАЛ ХОРАТА ДА ЧЕ Е УКРИВАЛ ДАНЪЦИ ТО ЯСНО ДЕЛО КАКТО И РУШОВЕТИ НА ДАНЪЧНИ ИЛИ ДРУГИ БЮРОКРАТИ ТО В УКРАИНА ТАКА И РАЗВИВАТ БИЗНЕС .

    Коментиран от #35

    10:16 24.10.2026

  • 28 "Феномена" имаше една "Лафка" ...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Страна на неограничени кражби":

    на хранилка -издръжка при Васил Божков, това беше след като баталяса "КТБ ",
    и от банкер при Цветан Василев , стана " лафкаджия" при Васил Божков,
    ама завистта към парите на Божков му изяде и "Лавката"!
    После , великия "селски -хидро -инженер" Ахмед Доган го "нарочи" за политик ,
    нарече го " Феномен" в политиката,
    толкова колкото е и Доган самия , ...Алах не закъсня с отговора си ,
    "неверниците" рано или късно "ядат дървото"!
    Без значение, колко много милиони са крали от бедна България през годините!

    10:17 24.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Т р i ят истината":

    Вече не разбирам Факти. Изтриха ми българската поговорка, подходяща за Абрамович " Роди ме мамо с късмет, пък ме хвърли на смет"

    10:22 24.10.2026

  • 31 Този ," Сирак" от ТВУ не е сам ...

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    Той е само един от "лейтенантите - олигарси" на Руската държавна мафия!

    Която управлява Българското правителство на" Кимон Георгиев" и днес!

    10:22 24.10.2026

  • 32 Той и сега ги управлява ,офшорките......

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    Иначе , кой ще го остави жив , да гледа от прозореца на 15 ния етаж!

    10:25 24.10.2026

  • 33 Българин

    1 2 Отговор
    Защо продължавате да ни "ограмотявате" за съветските милионери. Има и други богати хора на света и то по честен път. Подлоги.

    Коментиран от #34

    10:26 24.10.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    Я го кажи, кой е този богат, дето е станал такъв по честен път ? Казано е" Зад всяко богатство се крие престъпление

    10:40 24.10.2026

  • 35 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "БАРС":

    Добре си изучил автобиографиите на доста хора
    Но ти липсва основата на реалния бизнес
    А митовете за велики соц бизнесмени ти замъгляват погледа.

    10:48 24.10.2026

  • 36 батвесо

    0 0 Отговор
    Имаше подобен случай с един българин, забравих му името, дето избягал в Канада. Миел чинии, не знам какво си още правел, и в един момент се оказал собственик на транспортна фирма с 800 и кусур камиона.

    10:58 24.10.2026