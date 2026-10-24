Роман Абрамович: сирак, губернатор и собственик на „Челси“

Преди да стане един от най-богатите руски бизнесмени, Роман Абрамович прекарва детството си без родители. Роден е на 24 октомври 1966 г. в Саратов, а и майка му, и баща му умират преди той да навърши три години. Израснал е при роднини в Република Коми – суров северен район, далеч от света на московските милиардери.

Тъкмо там започва една от най-необичайните линии в биографията му. Като млад Абрамович учи в индустриален институт, отбива военна служба и работи като механик. По време на перестройката продава играчки от московския си апартамент. Сред стоките му има пластмасови патици – дребен бизнес, който изглежда почти комично на фона на последвалото му богатство.

От петрола до губернаторския пост

Парите му идват през бурните години след разпадането на Съветския съюз. Абрамович започва с търговия на петрол и индустриални стоки, а през 1995 г. се превръща в един от основните участници в създаването на петролната компания „Сибнефт“. През 2005 г. продава дела си на държавната „Газпром“ за около 7,4 млрд. паунда.

Още по-странно изглежда следващото му решение. През 2001 г. Абрамович е избран за губернатор на Чукотка – отдалечен регион в руския Далечен изток, където дотогава почти не е стъпвал. В продължение на шест години насочва стотици милиони паунди към училища, болници и инфраструктура. Местните жители получават и програми за почивки, а в региона са изградени медицински центрове и обществени обекти.

Самият Абрамович отхвърля представата, че детството му е било непременно нещастно. В интервю, цитирано от „Гардиън“, той казва: „Като дете не можеш да сравняваш нещата – един яде моркови, друг яде бонбони, и двете имат вкус.“

Затвореният милиардер с яхта като кораб

През 2003 г. Абрамович купува „Челси“ за около 140 млн. паунда и променя клуба чрез инвестиции за милиарди. По време на неговата собственост лондонският отбор печели пет титли на Англия, две Шампионски лиги и Лига Европа.

На стадиона обаче собственикът рядко се държи като типичен футболен магнат. Абрамович е описван като мълчалив, срамежлив и трудно достъпен. Близък негов помощник го определя като „много тих“ – необичайна характеристика за човек, който управлява клуб, привлича най-скъпите футболисти и взема решения с глобален отзвук.

Контрастът между сдържаното му поведение и начина му на живот е особено видим при яхтата „Еклипс“. Дългият 162 метра кораб разполага с два хеликоптерни площадки, басейни, киносалон, дискотека и подводница. В разгара на лукса Абрамович остава човек, който рядко дава интервюта и почти не говори публично за личния си живот.

Милиарди, санкции и неясен край

През 2022 г. той се появява неочаквано в ролята на посредник между Русия и Украйна. Кремъл потвърждава, че е участвал в ранния етап на мирните контакти. По-късно се появяват съобщения, че той и украински преговарящи са имали симптоми, съвместими с отравяне. Случаят не получава окончателно публично потвърждение.

След налагането на британски санкции Абрамович продава „Челси“ за около 2,5 млрд. паунда. Той заявява, че средствата трябва да бъдат използвани за хуманитарна помощ за пострадалите от войната. Към 2026 г. парите все още са замразени във Великобритания, а британското правителство настоява те да бъдат насочени към Украйна. Абрамович остава под британски и европейски санкции.

Така портретът му събира на едно място бедно сирачество, необичайна политическа кариера, петролните приватизации, футболна империя, яхта с подводница и дипломатическа роля в момент на война. При Абрамович най-странното не е отделният факт, а начинът, по който тези несъвместими на пръв поглед животи се оказват част от една и съща биография.

Източници: theguardian.com, euronews.com