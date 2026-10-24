Екатерина Михайлова: от балета и архитектурата до правото

Преди да застане зад парламентарната трибуна, Екатерина Михайлова си представя друг живот. Като дете мечтае да стане балерина, а след това се увлича по архитектурата и литературата. В крайна сметка избира правото – професия, която в началото не среща одобрението на баща ѝ.

Михайлова е родена на 24 октомври 1956 г. в Пазарджик. Баща ѝ е лекар, майка ѝ е учителка, а във фамилията няма други юристи. Именно семейната среда прави избора ѝ още по-неочакван. Баща ѝ е бил против да учи право, защото смятал, че тази професия е тясно свързана с политиката.

От съдебната зала до университетската аудитория

Екатерина Михайлова завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1978 г. Година по-късно започва работа като стажант-съдия в Пазарджишкия окръжен съд, а през 1980 г. става адвокат в Пазарджишката адвокатска колегия.

След активните години в обществения живот тя се насочва все по-силно към преподаването и научната работа. От 2013 г. е щатен преподавател в департамент „Право“ на Новия български университет. Води курсове по конституционно право, история на българската държава и право, нормотворчество, парламентарна държава и граждански права.

През 2007 г. получава званието почетен професор на НБУ за принос към теорията и практиката на парламентарната държава. През 2014 г. защитава докторска дисертация по политически науки на тема ролята на държавния глава в законодателния процес, а през 2016 г. става професор по история на държавата и правото.

Книгите, концертите и пеещата вкъщи юристка

Сред научните ѝ трудове е книгата „Парламентаризъм и правова държава в България“. Тя е автор и съавтор на публикации, посветени на конституционното право, гражданските права и работата на държавните институции.

Извън юридическите текстове Михайлова има траен интерес към музиката. Посещава симфонични концерти и опера, но не крие, че самата тя не би излязла на сцена като певица. „Много обичам да пея, но пея безобразно фалшиво“, казва тя в интервю за „24 часа“.

Там разказва и че пее вкъщи, „да не чуе никой“. В същия разговор описва професионалния си път като разделен на три: адвокат, политик и преподавател. Между тях има една обща черта – постоянното заставане пред публика, независимо дали тя е в съдебната зала, парламента или университетската аудитория.

Източници: 24plovdiv.bg