Винъс Уилямс на 46: Щастливо омъжена за италианец и "любима леля"

Бившата номер едно в тениса Винъс Уилямс, носителка на 7 титли от Големия шлем на сингъл, отбеляза вчера, 17 юни, 46-тия си рожден ден.

Звездата е родена през 1980 г. в Линуд, Калифорния. Тя израства в изключително специфична и строго контролирана семейна среда, която предопределя нейния успе.

Тя е дъщеря на Ричард Уилямс и Орасин Прайс. Винъс има една по-малка и напълно кръвна сестра – тенис легендата Серина Уилямс (родена 15 месеца след нея). От предишния брак на майка си тя има три полусестри: Йетунде (трагично убита през 2003 г.), Иша и Линдреа. Баща ѝ Ричард има поне още седем деца от други връзки.

Преди сестрите изобщо да се родят, Ричард Уилямс гледа тенис мач по телевизията и вижда огромния награден фонд. Той написва план от 78 страници как ще превърне бъдещите си деца в най-великите тенисистки. Когато Винъс е на 3 години, баща ѝ мести семейството в Комптън – едно от най-опасните и бедни тогава предградия на Лос Анджелис. Ричард прави това умишлено, за да може суровата среда, престрелките и трудностите да калят психиката на момичетата. Сестрите са обучавани у дома от родителите си и прекарват денонощия в тренировки на разбити кортове.

Винъс не е просто тенис легенда, а истински пионер, чийто живот извън корта е изпълнен с изненадващи бизнес успехи, лични битки и малко известни бунтарски прояви.

Ето най-интересните, скандални и малко известни факти за по-голямата от сестрите Уилямс:

Дипломиран дизайнер и магистър – За разлика от много спортисти, Винъс отдава огромно значение на образованието. Тя има бакалавърска степен по моден дизайн от Арт института във Форт Лодърдейл, а по-късно завършва и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) в университета в Индиана.

Успешна бизнес дама – Тя е основател на успешната фирма за интериорен дизайн V Starr Interiors, която проектира офиси и хотели в САЩ. Освен това има собствена линия за спортни облекла, наречена EleVen.

Свидетел на Йехова – Винъс и Серина са отгледани в тази религия от майка си и двете продължават да я изповядват. Поради тази причина те не празнуват рождени дни (въпреки че днес има повод) или традиционни празници като Коледа.

Първата афроамериканка №1 – На 25 февруари 2002 г. тя става първата чернокожа жена в "Оупън ерата", която достига до номер 1 в световната ранглиста по тенис.

Битката със Синдрома на Шьогрен – През 2011 г. Винъс е диагностицирана с това автоимунно заболяване, което причинява хронична умора, болки в ставите и сухота. Това я принуждава да промени изцяло диетата си и да премине към сурово веганство (raw vegan), което по думите ѝ е спасило кариерата ѝ.

Съсобственик на отбор от NFL – През 2009 г. Винъс и Серина купуват малък дял от американския футболен отбор Miami Dolphins, ставайки първите чернокожи жени със собственост в клуб от NFL.

Пише книга бестселър – Автор е на книгата „Come to Win“ (2010), в която интервюира успешни лидери и бизнесмени за това как спортният им дух им е помогнал в кариерата.

Трагичният инцидент от 2017 г. – Винъс е замесена в тежка автомобилна катастрофа във Флорида, при която загива 78-годишен мъж. Първоначално полицията я обвинява, но след преглед на видеозаписи от камерите става ясно, че тя е навлязла в кръстовището абсолютно легално и обвиненията са свалени. Случаят е уреден извън съда с близките на загиналия.

Борбата за еднакви наградни фондове – Винъс води дълга и агресивна война с организаторите на Уимбълдън за изравняване на хонорарите между мъжете и жените. През 2006 г. тя пише съкрушително есе в The Times, обвинявайки турнира в сексизъм, а през 2007 г. Уимбълдън най-накрая капитулира и изравнява наградите.

Скандалът с „мънистата“ – В началото на кариерата си сестрите Уилямс носят емблематични плитки с бели мъниста. По време на Откритото първенство на Австралия през 1999 г. мънистата на 14-годишната Винъс се разпадат по корта по време на мач, което води до наказание и отнемане на точка от съдията. Баща ѝ, Ричард Уилямс, тогава публично обвинява тенис асоциацията в расизъм.

Винъс Уилямс е щастливо омъжена. Нейният съпруг е италианският актьор, модел и продуцент Андреа Прети, който е с 8 години по-млад от нея. Двамата се запознават на модно ревю на Gucci в Милано през 2024 г. Връзката им се развива бързо и Прети става основното вдъхновение за Винъс да се завърне отново на корта на 45-годишна възраст. Те се сгодяват в Тоскана и вдигат две сватбени церемонии. Първата е пищно тържество в Иския, Италия през септември, а втората – през декември в Палм Бийч, Флорида, придружена от 5-дневни партита, организирани от сестра ѝ Серина. Това е първи и единствен брак за тенисистката, която дълги години твърдеше в интервюта, че се чувства прекрасно сама и няма намерение да се омъжва. Винъс Уилямс няма собствени деца. Самата тя споделя, че е изключително отдадена на кариерата си, бизнеса и на ролята си на „любимата леля“ на двете дъщери на Серина Уилямс.