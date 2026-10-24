Кевин Клайн: от Бродуей до единствения му „Оскар“

Преди да стане познат на милиони зрители като ексцентричния крадец Ото от „Риба, наречена Уанда“, Кевин Клайн вече е изградил име на театрална сцена. Роден е на 24 октомври 1947 г. в Сейнт Луис, Мисури, а първоначално учи музика в Университета на Индиана. През 1970 г. получава стипендия за първия випуск на драматичната школа на „Джулиард“ в Ню Йорк.

Две години по-късно Клайн се присъединява към „Актинг къмпъни“ на Джон Хаусман. Трупата обикаля Съединените щати с класически пиеси, а сред участниците са бъдещи звезди като Пати ЛуПон и Дейвид Огдън Стиърс. Така актьорът започва професионалния си път не на снимачна площадка, а с дълги турнета и роли в Шекспир и класическия репертоар.

От сцената към голямото кино

Клайн дебютира във филма „Изборът на Софи“ през 1982 г., където играе Нейтън Ландау редом до Мерил Стрийп. Самият той по-късно разказва пред CBS News, че именно участието му в мюзикъла „Пиратите от Пензанс“ е помогнало на режисьора Алън Пакула да го забележи за филма.

„Просто се опитвам да правя това, което ме интересува в момента“, казва Клайн за избора на ролите си.

Следват „Големият студ“, „Силверадо“ и „Плачът на свободата“. Най-голямото му киноотличие идва за „Риба, наречена Уанда“ от 1988 г. На церемонията през 1989 г. Клайн печели „Оскар“ за поддържаща мъжка роля. Това е първата му и засега единствена награда от Американската киноакадемия, а отличието е сред редките случаи, в които комедийна роля получава „Оскар“.

Три „Тони“ и Шекспир на сцената

Театърът остава постоянната ос в кариерата му. Клайн печели първия си „Тони“ през 1978 г. за мюзикъла „На прага на XX век“, а през 1981 г. получава втори за ролята на Краля на пиратите в „Пиратите от Пензанс“. Той първоначално се притеснява, че успехът в комедийния мюзикъл ще го ограничи, но именно тази постановка се оказва важна стъпка към киното.

Сред сценичните му превъплъщения са Хамлет, Ричард III, Хенри V, Крал Лир и сър Джон Фалстаф. През 2017 г. Клайн печели третия си „Тони“ за ролята на Гаръри Есъндийн в „Настроение за любов“ по Ноел Кауърд.

Гласът зад анимационни герои

Клайн оставя следа и извън игралното кино. Той озвучава капитан Феб в „Гърбушкото от Нотр Дам“ и Тулио в „Пътят към Елдорадо“. От 2011 г. е гласът на Калвин Фишодър в анимационния сериал „Бургерите на Боб“, за което получава номинация за „Еми“ през 2017 г.

Кевин Клайн е женен за актрисата Фийби Кейтс от 1989 г. Двамата имат две деца. На 79 години актьорът остава разпознаваем с рядката способност да преминава от Шекспир към фарс, от драматично кино към анимация, без да се ограничава в един жанр.

Източници: cbsnews.com, playbill.com, oscars.org