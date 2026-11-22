В „Хелоуин“ тя е младата Лори Строуд, която се опитва да оцелее в нощта на Вси светии. Повече от четири десетилетия по-късно Джейми Лий Къртис вече има зад гърба си десетки роли, „Оскар“, „Златен глобус“, БАФТА и място сред най-разпознаваемите актриси на американското кино. Родена е на 22 ноември 1958 г. в Санта Моника, Калифорния, а днес навършва 68 години.

Къртис е дъщеря на две големи звезди – Тони Къртис и Джанет Лий. Майка ѝ остава завинаги свързана с историята на хоръра заради ролята си в „Психо“ на Алфред Хичкок. Самата Джейми Лий Къртис прави филмовия си дебют през 1978 г. в „Хелоуин“ на Джон Карпентър. Образът на Лори Строуд я превръща в една от най-известните „кралици на писъка“, а героинята се появява в няколко филма от поредицата през годините.

От хоръра до голямата комедия

След успеха на „Хелоуин“ Къртис се снима в още няколко хорър продукции, сред които „Мъглата“, „Балът“ и „Ужасен влак“. Кариерата ѝ обаче не остава в рамките на жанра. В „Размяна на местата“ тя показва комедийния си талант, а след това играе във „Риба, наречена Уанда“, „Истински лъжи“ и „Шантав петък“.

В „Истински лъжи“ от 1994 г. Къртис си партнира с Арнолд Шварценегер и печели „Златен глобус“ за ролята на Хелън Таскър. По-късно тя се превръща в едно от лицата на комедията „Шантав петък“, в която играе майка, разменяща тялото си с дъщеря си, в ролята на Линдзи Лоън.

Оскарът идва след четири десетилетия

През 2023 г. актрисата получава първата си номинация за наградата на Американската филмова академия за изпълнението си във „Всичко навсякъде наведнъж“. Във филма на Даниел Куан и Даниел Шайнерт тя е Дейрдри Бобердър – данъчна инспекторка, която се оказва част от история, разказана през множество паралелни вселени.

Къртис печели статуетката за най-добра поддържаща женска роля. В благодарствената си реч тя заявява: „Знам, че изглежда, че стоя тук сама, но аз съм стотици хора.“ След това благодари на екипа, семейството си и на публиката, която е подкрепяла жанровите филми през цялата ѝ кариера.

Актрисата продължава да работи активно. През 2025 г. тя се завърна като Тес Коулман в продължението „Шантав петък 2“. През 2026 г. беше потвърдено и участието ѝ във филмова версия на „Убийство, тя написа“, където ще изиграе героинята Джесика Флетчър, позната от сериала с Анджела Лансбъри. Премиерата е планирана за 22 декември 2027 г.

Къртис е и автор на детски книги, а публичният ѝ образ отдавна надхвърля границите на актьорството. Тя е еднакво разпознаваема като Лори Строуд, като комедийната героиня от „Шантав петък“ и като носителката на „Оскар“, която трябваше да чака повече от 40 години за първата си номинация.

Източници: apnews.com, theguardian.com