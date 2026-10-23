В САЩ откриха гъба с неизвестен досега ДНК профил

Малка гъба с лилава шапка и яркожълти ламели може да се окаже неизвестен досега вид. Тя е открита в средата на юни край Крос Лейнс, Западна Вирджиния, а при осветяване с ултравиолетова светлина цветовете ѝ се променят към наситено синьо, оранжево и жълто.

Находката е направена от Дрю Палмър, любител миколог, граждански учен и член на управителния съвет и научната комисия на Клуба на гъбите в Западна Вирджиния. Той попаднал на два екземпляра в малко мъхесто петно, заобиколено от дъбове и букове, след като планирано посещение на природен парк било отменено.

„Това е наистина уникална цветова комбинация, толкова различна от останалите видове в тази част на страната“, казва Палмър.

Палмър не успял да идентифицира гъбата чрез справка в книги и научни публикации. След като публикувал снимки и описание в платформата iNaturalist и в международни групи за любители на гъбите, той изпратил изсушени проби от тъканта в лабораторията Mycota Lab в Мичиган за ДНК секвениране.

Резултатите показали ДНК баркод, който не съвпада с известна последователност. Най-близкият генетично познат роднина е вид, свързан с иглолистни дървета в Калифорния и северозападната част на САЩ. Откритата гъба обаче се различава от него по местообитание, форма и структура.

Цветовете се променят под UV светлина

При обикновена светлина гъбата е лилаво-жълта. Под ултравиолетова светлина цветовете ѝ изглеждат различно, като лилавите и жълтите участъци преминават към яркосини, оранжеви и жълти оттенъци.

„Това е ярко лилава и жълта гъба с хромовожълти ламели, а когато я поставите под UV светлина, всички цветове се променят“, обяснява Палмър.

Лабораторията е дала на находката временното име Hygrocybe sp. „WV02“. Според публикуваното описание комбинацията от значителната генетична дистанция до известните видове и различията във външния вид почти сигурно сочи към нов вид.

Окончателното заключение обаче още не е направено. Предстои научно описание, сравнение с допълнителни образци и официално наименуване. Дотогава гъбата остава потенциално ново попълнение в научния регистър, а не официално признат вид.

Източник: wvpress.org