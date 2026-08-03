Колко често трябва да сменяме кухненската гъба? Микробиолог даде шокиращ отговор

Кухненската гъба изглежда като обикновен помощник в домакинството, но влажната ѝ и пореста структура може бързо да я превърне в среда за размножаване на бактерии. Според микробиолога д-р Примроуз Фрийстоун от Университета в Лестър най-безопасният подход е гъбата да се сменя след един ден активна употреба.

Причината е, че в нея остават вода и частици храна, които осигуряват подходящи условия за увеличаване на микроорганизмите. При следващо почистване те могат да бъдат пренесени върху съдове, кухненски плотове и други повърхности.

„Кухненските гъби действително би трябвало да се използват само един ден. Те могат много бързо да поемат бактерии, които след това се размножават благодарение на влагата и хранителните остатъци във вътрешността им“, обяснява д-р Примроуз Фрийстоун.

Миризмата не показва колко бактерии има

Ново изследване на Германския федерален институт за оценка на риска потвърждава, че кухненските гъби могат да задържат и разпространяват причинители на хранителни инфекции. При лабораторни тестове учените установяват, че в порестата им структура могат да се размножават бактерии като Escherichia coli, Salmonella enteritidis и Staphylococcus aureus.

Цветът и миризмата на гъбата не са надежден показател за степента на замърсяване. Външно чиста гъба може да съдържа значително количество микроорганизми, докато неприятната миризма обикновено означава, че микробният растеж вече е достигнал високи нива.

Според специалистите гъба, която започва да мирише, трябва да бъде изхвърлена незабавно. Липсата на миризма обаче не означава, че използването ѝ е безопасно.

Проблемът се задълбочава от способността на някои бактерии да образуват защитен слой, известен като биофилм. С течение на времето той ги прави по-устойчиви на дезинфектанти. Поради това третирането с белина или друг препарат може временно да намали броя на микроорганизмите, но не гарантира пълното им отстраняване от стара гъба.

Как да намалим риска в кухнята

Гъбите не бива да се използват за избърсване на течности от сурово месо, птици, морски дарове или яйца. Така причинители на хранителни инфекции могат да попаднат върху плота, мивката, приборите и готовата за консумация храна, съветват експертите по хигиена.

За подобни замърсявания по-безопасен вариант са хартиени кърпи за еднократна употреба, след което повърхността трябва да бъде почистена и дезинфекцирана с подходящ препарат.

Ако гъбата се използва повече от веднъж, тя трябва да бъде добре изплакната, изстискана и оставена да изсъхне напълно на проветриво място. Това може да забави размножаването на бактериите, но не премахва вече натрупаното замърсяване.

Важна остава и общата хигиена в кухнята. Суровите продукти трябва да се държат отделно от готовата храна, ръцете и работните плотове да се почистват редовно, а нетрайните продукти да се прибират в хладилник до два часа след покупка или приготвяне.

Кухненската гъба може да изглежда годна за употреба дълго след като вече е натрупала бактерии. Затова експертният съвет е да не се чака тя да се разпадне или да започне да мирише, а да се сменя възможно най-често, особено след контакт с остатъци от сурови храни.