Новини
Любопитно »
25 октомври 1930 г.: Борис III се венчава с Джованна
  Тема: Известни личности

25 октомври 1930 г.: Борис III се венчава с Джованна

25 Октомври, 2026 00:00 668 7

  • борис iii-
  • джованна савойска-
  • царска сватба-
  • асизи-
  • царство българия

В Асизи царят на българите сключва брак с дъщерята на италианския крал Виктор Емануил III. Сватбата е съпътствана от буря, закъснели влакове и градушка

25 октомври 1930 г.: Борис III се венчава с Джованна - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Три кралски влака закъсняват с около час, над Асизи се излива силен дъжд, а булката изпуска сватбения си букет в уличната канавка. На 25 октомври 1930 г. в този италиански град цар Борис III се венчава за принцеса Джованна Савойска – дъщеря на италианския крал Виктор Емануил III и кралица Елена.

Католическата церемония е извършена в базиликата „Свети Франциск“. Борис III е на 36 години, а Джованна – на 22. В Асизи двамата сключват и граждански брак, а принцесата подписва документите с името Йоанна – името, с което остава в българската история.

Сватбата е резултат от продължителни преговори. Борис е православен, докато Джованна е католичка, а различията между двете църкви създават канонични и политически пречки пред брака. В крайна сметка е постигнато съгласие да има церемония по католически обряд в Италия и последваща православна служба в България.

Сватба под дъжд и градушка

Хрониката на американското списание „Тайм“ описва необичайния ден като едно от най-непредвидимите кралски тържества. Борис пристига с автомобил на Виктор Емануил III, но проливният дъжд го намокря до кожа. По време на церемонията по лицето на булката се стичат сълзи, а след излизането на сватбеното шествие дъждът преминава в градушка.

„Да, имаше градушка, но това не е лош знак“, заявява пред кореспондентите говорителят на церемонията. По думите му жителите на Асизи приемали ледените зърна като знак, че свети Франциск е доволен.

Сред гостите са италианският крал Виктор Емануил III, кралица Елена, бившият български цар Фердинанд, престолонаследникът Умберто и представители на европейски кралски фамилии. Тържеството превръща малкия град в център на международно внимание.

Втора церемония в София

Няколко дни по-късно младоженците пристигат в България. На 31 октомври 1930 г. в катедралата „Св. Александър Невски“ в София е извършена православна церемония. Тя трябва да утвърди брака и пред българската православна традиция, но създава напрежение с Римокатолическата църква, тъй като Джованна вече е сключила католически брак в Асизи.

След венчавката Джованна става царица Йоанна Българска. Бракът на царската двойка продължава до смъртта на Борис III през 1943 г. От него се раждат княгиня Мария Луиза през 1933 г. и престолонаследникът Симеон през 1937 г.

Източници: bta.bg, time.com


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В тогавашните вестници

    0 0 Отговор
    има доста материали за тази царска сватба. Има ги в по-големите библиотеки. Могат да се прочетат интересни неща. Например, когато за първи път се обявява годежът, софийските гимназистки излизат пред училищата си и крещят хорово "Любовта победи, любовта победи!" Защото няколко години подред нашият монарх обикалял европейските кралски семейства уж за да им гостува, а всъщност оглеждал момите. Тръгнала клюката, че най-много харесал италианката. Преди годежа обаче имало интриги, някои международни сили се опитвали да попречат на тази сватба и да внушат на цар Борис да вземе друга.
    За дрескода на сватбеното тържество в Италия имало предписания. Например, кралските особи да не носят бижута на главите си (корони, диадеми) по време на сватбеното шествие.

    00:42 25.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЗНАЧИ НЕ МОЖЕШ ДА СТАНЕШ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ, САЩ, РУСИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ И Т.Н.
    АКО НЕ СИ БЪЛГАРИН, АМЕРИКАНЕЦ, РУСНАК , КИТАЕЦ ИНДИЕЦ И Т.Н.
    .....
    НО МОЖЕШ ДА СТАНЕШ ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ?:)))
    ....
    КУРИОЗНО, КУРИОЗНО?

    00:47 25.10.2026