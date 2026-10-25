25 октомври 1930 г.: Борис III се венчава с Джованна

Три кралски влака закъсняват с около час, над Асизи се излива силен дъжд, а булката изпуска сватбения си букет в уличната канавка. На 25 октомври 1930 г. в този италиански град цар Борис III се венчава за принцеса Джованна Савойска – дъщеря на италианския крал Виктор Емануил III и кралица Елена.

Католическата церемония е извършена в базиликата „Свети Франциск“. Борис III е на 36 години, а Джованна – на 22. В Асизи двамата сключват и граждански брак, а принцесата подписва документите с името Йоанна – името, с което остава в българската история.

Сватбата е резултат от продължителни преговори. Борис е православен, докато Джованна е католичка, а различията между двете църкви създават канонични и политически пречки пред брака. В крайна сметка е постигнато съгласие да има церемония по католически обряд в Италия и последваща православна служба в България.

Сватба под дъжд и градушка

Хрониката на американското списание „Тайм“ описва необичайния ден като едно от най-непредвидимите кралски тържества. Борис пристига с автомобил на Виктор Емануил III, но проливният дъжд го намокря до кожа. По време на церемонията по лицето на булката се стичат сълзи, а след излизането на сватбеното шествие дъждът преминава в градушка.

„Да, имаше градушка, но това не е лош знак“, заявява пред кореспондентите говорителят на церемонията. По думите му жителите на Асизи приемали ледените зърна като знак, че свети Франциск е доволен.

Сред гостите са италианският крал Виктор Емануил III, кралица Елена, бившият български цар Фердинанд, престолонаследникът Умберто и представители на европейски кралски фамилии. Тържеството превръща малкия град в център на международно внимание.

Втора церемония в София

Няколко дни по-късно младоженците пристигат в България. На 31 октомври 1930 г. в катедралата „Св. Александър Невски“ в София е извършена православна церемония. Тя трябва да утвърди брака и пред българската православна традиция, но създава напрежение с Римокатолическата църква, тъй като Джованна вече е сключила католически брак в Асизи.

След венчавката Джованна става царица Йоанна Българска. Бракът на царската двойка продължава до смъртта на Борис III през 1943 г. От него се раждат княгиня Мария Луиза през 1933 г. и престолонаследникът Симеон през 1937 г.

Източници: bta.bg, time.com