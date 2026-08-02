2 август 1330 г.: Сръбкиня застава начело на Царство България

Днес, 2 август 2026 г., се навършват точно 696 години от едно от най-драматичните събития в българското средновековие – възкачването на сръбската принцеса Анна-Неда на престола в Търновград през 1330 година.

След катастрофалната битка при Велбъжд на 28 юли 1330 г. и последвалата смърт на цар Михаил III Шишман Асен, политическата карта на Балканите се пренарежда светкавично. Под силното давление на нейния брат и победител в битката – сръбския крал Стефан Урош III Дечански, първата съпруга на покойния български цар се завръща триумфално от изгнание, за да поеме управлението в Търново.

Икономическият колапс след Велбъжд

Политическата криза, пред която се изправя Анна-Неда в деня на възкачването си – 2 август 1330 г., е усложнена от тежките икономически последици от военния разгром. Загубата при Велбъжд нанася огромен удар върху държавната хазна, тъй като издръжката на голямата армия изтощава ресурсите на царството.

Освен загубата на ценни човешки ресурси, България губи контрол върху важни търговски пътища на югозапад. Унищожаването на реколтата в пограничните райони и военните репарации поставят икономиката на колене. В тази изострена ситуация сръбската царица трябва спешно да стабилизира вътрешния пазар и фискалната система, за да предотврати пълна икономическа катастрофа и масови бунтове сред селячеството.

Управлението и сръбското влияние

Въпреки финансовия колапс, на 2 август 1330 г. Анна-Неда влиза в столицата Търновград заедно с първородния си син Иван Стефан. Тя официално поема властта като регент и съвладетел, изолирайки втората съпруга на царя – византийката Теодора Палеологина.

Основната цел на управлението на сръбкинята е да спре евентуална последваща агресия от страна на Сърбия чрез династично обвързване. Историческите извори сочат, че макар синът ѝ да е коронован, реалната политическа власт остава в нейните ръце.

Краткото регентство и византийският удар

Управлението на сръбската династична линия в Търново се оказва кратко и изпълнено с външни заплахи. Използвайки икономическата слабост и нестабилността в българската столица, византийският император Андроник III незабавно нарушава договорите и атакува българските територии.

Ромеите превземат ключови и богати черноморски пристанища като Месемврия и Анхиало. Загубата на тези важни митнически и търговски центрове лишава хазната от огромни приходи. Това окончателно подкопава авторитета на Анна Неда сред българското болярство, което я обвинява в неспособност да защити границите.

Превратът и ерата на Иван Александър

Кризата кулминира през пролетта на 1331 г., когато в Търново е организиран успешен болярски преврат, предвождан от протовестиария Раксин и логотета Филип. Анна-Неда и Иван Стефан са детронирани и прогонени, а на българския престол се възкача деспотът на Ловеч – цар Иван Александър.

Новият владетел бързо успява да неутрализира хаоса, оставен от краткото и бурно управление на сръбската царица. Иван Александър стабилизира икономиката чрез данъчни реформи и възстановява контрола над черноморските градове, поставяйки началото на втория „Златен век“ за българската култура. Въпреки това, смелият опит на Анна-Неда да управлява България в най-критичния ѝ момент остава знаков епизод в средновековната ни история.