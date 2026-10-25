25 октомври 1945 г.: Китай поема управлението на Тайван

В залата на градската община в Тайпе на 25 октомври 1945 г. се провежда церемонията, с която Япония предава управлението на Тайван и островите Пънху. Японският генерал-губернатор Рикичи Андо подписва документите за капитулация, а от името на Република Китай ги приема генерал Чън И. Сградата днес е известна като зала „Чжуншан“.

Церемонията е част от общото уреждане на японската капитулация в края на Втората световна война. След капитулацията на Япония на 2 септември 1945 г. съюзническите сили определят зоните, в които японските войски трябва да предадат оръжието си. Тайван е поставен в китайския театър на военните действия, а Чън И е упълномощен да приеме капитулацията на японските сили на острова.

От японска колония към управление на Република Китай

Япония управлява Тайван в продължение на пет десетилетия. Островът и Пънху са отстъпени на Токио през 1895 г. след поражението на династията Цин в Първата китайско-японска война.

След това международната рамка за следвоенното устройство на региона е формулирана в Кайро̀ската декларация от 1943 г., подписана от Китай, Съединените щати и Великобритания. В нея е записано, че териториите, отнети от Китай от Япония, включително Формоза и Пънху, трябва да бъдат върнати на Република Китай. Потсдамската декларация от 1945 г. потвърждава тези условия, а японският акт за капитулация задължава Токио да ги изпълни.

След 25 октомври Република Китай започва да изгражда своя административна система на острова. Тайван е обособен като провинция, а жителите на Тайван и Пънху получават отново гражданство на Република Китай. През 1946 г. датата е официално обявена за Ден на възстановяването на Тайван.

Събитие, което остава част от спора между Пекин и Тайпе

Историческото значение на 25 октомври се променя след гражданската война в Китай. През 1949 г. Китайската комунистическа партия създава Китайската народна република на континента, а правителството на Република Китай, ръководено от Чан Кайши, се оттегля на Тайван.

Днес Пекин и Тайпе представят събитията от 1945 г. през различни политически рамки. През октомври 2025 г. Китайската народна република въведе национален възпоменателен ден за „възстановяването на Тайван“. Представителят на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители Шън Чуняо заяви, че това трябва да подчертае „неоспоримия исторически факт, че Тайван е неотделима част от Китай“, съобщи Асошиейтед прес.

В Тайван датата също остава официално отбелязвана. Според календара на правителствените почивни дни за 2026 г. 25 октомври е Ден на възстановяването на Тайван и годишнина от победата при Гунинтоу, а понеже се пада в неделя, почивният ден се компенсира на 26 октомври.

Така церемонията в Тайпе от 25 октомври 1945 г. остава едновременно историческа дата за края на японското управление и част от продължаващия спор за политическото наследство и статута на Тайван.

Източници: apnews.com