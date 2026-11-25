Самоубийствата сред ученици в Япония са се увеличили през първите 10 месеца на 2026 г. До края на октомври са отчетени 490 случая сред деца от начални, прогимназиални и гимназиални училища – с 37 повече спрямо същия период на 2025 г., когато броят е бил 453.

Данните са предварителни и са обобщени от Агенцията по въпросите на децата и семейството въз основа на статистиката на японската полиция, обработена от Министерството на здравеопазването, труда и социалните грижи.

Най-голям е ръстът при гимназистите

От общия брой за 2026 г. 12 случая са сред ученици от начални училища, 126 – сред прогимназисти, а 352 – сред гимназисти. При гимназистите увеличението спрямо същия период на 2025 г. е с 47 случая. При прогимназистите има спад с 14 случая, докато при най-малките ученици са отчетени четири повече.

Най-много случаи са регистрирани през август – 75. Това е с 30 повече от август 2025 г. През април са отчетени 49 случая, при 33 година по-рано. През септември и октомври броят е по-нисък от съответните месеци на 2025 г. – съответно 45 срещу 62 и 37 срещу 52.

През цялата 2025 г. в Япония са отчетени 538 самоубийства сред ученици от трите образователни степени. Това е най-високият годишен показател от началото на съпоставимата статистика през 1980 г. и втори пореден рекорд след 529 случая през 2024 г. Данните за 2026 г. все още не са окончателни.

Правителството разширява мерките за превенция

Японското правителство обнови пътната карта за превенция на самоубийствата сред деца и младежи. Планът предвижда по-ранно разпознаване на тревожните сигнали, по-лесен достъп до консултации и по-добър обмен на информация между училищата, медицинските служби и местните власти.

Към 1 ноември специални координационни съвети са създадени в 7 от 67 местни власти, включени в проверката. Други 19 са заявили намерение да изградят такива структури до края на финансовата година, а 25 все още обсъждат създаването им.

Министерството на образованието е поискало 9,7 млрд. йени за мерки през финансовата 2027 г. По-голямата част от средствата са предназначени за училищни психолози и социални работници. Министерството подготвя и нови указания за ранна реакция при ученици с риск от самоубийство, включително при случаи, свързани с прекомерна употреба на лекарства без рецепта и проблеми в социалните мрежи.

„Трябва да предприемем мерки на всяка цена“, заявява министърът по въпросите на децата Хитоши Кикавада, цитиран от „Джапан Таймс“. Правителството предстои да използва резултатите от работата на експертна група при подготовката на новите национални насоки за превенция.

Източници: japantimes.co.jp, jpjj.jp