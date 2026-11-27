Малко на застрашен северен скалист пингвин се е излюпило в Япония след изкуствено осеменяване, а ДНК анализ е потвърдил, че това е първият подобен успех в света. Постижението е реализирано в комплекса Adventure World в Ширахама, префектура Вакаяма.

Пиленцето се е излюпило на 28 октомври 2026 г. от яйце, което е било сред обектите на програма за подпомагане на размножаването. Първоначално е съществувала и възможност яйцето да е оплодено по естествен път, тъй като птиците са били от една двойка. Именно затова окончателното потвърждение е направено чрез ДНК изследване.

От Adventure World заявиха, че ще използват натрупания опит в бъдещите грижи и усилия за отглеждане на нови птици. Резултатът е важен, тъй като изкуственото осеменяване позволява да се работи с конкретен генетичен материал, дори когато естественото размножаване е трудно.

Пиленцето е върнато при родителите му

В рамките на проекта служителите са извършили шест процедури по изкуствено осеменяване. През този размножителен сезон в комплекса са установени три оплодени яйца от северни скалисти пингвини, като и трите са се излюпили. Две от малките обаче са починали в ранния период на развитие.

Пиленцето, свързано със световния рекорд, е било отглеждано първоначално под засилено наблюдение, докато достигне необходимото тегло. На 7 ноември то е върнато при родителите си и вече се отглежда естествено в непублична зона на комплекса.

Adventure World съобщи на 12 ноември, че от общо осем пингвинчета, родени през сезона - три северни скалисти и пет папуаски пингвина - три са починали в началния етап на отглеждането. Останалите пет са продължили да се развиват под наблюдението на специалистите.

Технологията трябва да пази генетичното разнообразие

Северният скалист пингвин е включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата като застрашен вид. Възрастните птици се разпознават по дългите жълти пера над очите и към тила. Те са високи около 55-65 сантиметра, тежат приблизително 3,5-4 килограма и обикновено снасят по две яйца.

Японските специалисти работят по подобни методи и при южния скалист пингвин. Съвместен проект на Tokyo Sea Life Park и аквариума Kaiyukan в Осака е довел до първото в света успешно изкуствено осеменяване при този вид през 2016 г. Тогава от пет яйца са се излюпили три малки, а ДНК анализ е потвърдил произхода на едно от тях.

През 2022 г. в Токио се е излюпил южен скалист пингвин след използване на замразена сперма, изпратена от Осака. Птицата е починала два дни по-късно заради проблем с усвояването на жълтъчната торбичка, но през 2024 г. друга птица, получена по същата технология, е достигнала здравословен етап на развитие. Новият успех със северния скалист пингвин показва следващата стъпка в опитите да се поддържат устойчиви популации на застрашени видове в човешки грижи.

Източници: kumanichi.com, news.tv-asahi.co.jp, home.kingsoft.jp