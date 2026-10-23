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Уди Алън снима 51-вия си филм по улиците на Мадрид (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Уди Алън снима 51-вия си филм по улиците на Мадрид (СНИМКИ)

23 Октомври, 2026 15:31 390 2

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90-годишният режисьор работи по комедия, чието заглавие задължително ще съдържа името на испанската столица

Уди Алън снима 51-вия си филм по улиците на Мадрид (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Уди Алън започна снимките на новата си комедия по улиците на Мадрид. Това е 51-вият пълнометражен филм на 90-годишния режисьор, а испанската столица е избрана за основна сцена на историята.

Десетки любопитни хора се събраха в оживения център на града, за да зърнат кинотвореца. Част от улиците бяха затворени за снимките, които превърнаха централните райони на Мадрид във филмова площадка.

Самият Уди Алън определи проекта като комедия, развиваща се в дипломатическа атмосфера. „Винаги съм смятал Мадрид за много елегантен и красив град, напълно подходящ за дипломатическата атмосфера, която исках да създам в историята“, каза режисьорът на пресконференция в началото на октомври.

Той обясни, че европейските градове го привличат със своите широки булеварди, улици с дървета и старинна архитектура. Алън ги противопостави на американските градове, особено на Ню Йорк, който присъства в много от най-известните му филми.

Режисьорът е автор на „Ани Хол“, „Манхатън“ и „Полунощ в Париж“, а през шестдесетгодишната си кариера е спечелил четири награди „Оскар“.

За испанската столица снимките са не само културно събитие. Общината и регионалните власти участват във финансирането на продукцията с надеждата тя да подпомогне туризма и да привлече инвестиции.

Условието е името „Мадрид“ да присъства в заглавието на филма. Според общината продукцията ще създаде близо 1200 преки и около 2300 косвени работни места.

Снимките са част от по-късния европейски период в кариерата на Уди Алън. Той почти не работи в Съединените щати, след като голяма част от американската киноиндустрия се дистанцира от него заради обвиненията в сексуално посегателство, отправени от осиновената му дъщеря Дилън Фароу. Срещу режисьора не е повдигано обвинение по тези твърдения.

От 1997 г. Уди Алън е женен за Сун-И Превин, друга осиновена дъщеря на бившата му партньорка Миа Фароу.


Испания
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