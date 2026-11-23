Куентин Тарантино и съпругата му Даниела Пик Тарантино станаха родители за трети път. Двойката тихомълком е посрещнала момче, съобщи списание People, позовавайки се на представител на режисьора.
„Куентин Тарантино и съпругата му Даниела Пик Тарантино са изключително щастливи да обявят раждането на третото си дете – момченце“, заяви представителят пред изданието. Името на новороденото не е обявено.
63-годишният Тарантино и Даниела вече имат син Лео, който е на 6 години, и дъщеря Адриана, която е на 4. Лео е роден през февруари 2020 г., а Адриана – през юли 2022 г.
Режисьорът и певицата се запознават в Израел през 2009 г., когато Тарантино представя филмов проект. След началото на връзката си двамата се разделят, но около 2016 г. отново се събират.
Тарантино и Пик се сгодяват през лятото на 2017 г. Година по-късно, през ноември 2018 г., сключват брак на интимна церемония в дома си в Лос Анджелис.
Даниела Пик е певица и модел. Тя е дъщеря на израелския поп изпълнител Цвика Пик, известен с прякора „Маестрото“. Заедно със сестра си Шарона Даниела се е изявявала в дуета „Сестрите Пик“, а по-късно започва солова кариера.
Куентин Тарантино е сред най-разпознаваемите американски режисьори и сценаристи. Филмографията му включва „Глутница кучета“ от 1992 г., „Криминале“ от 1994 г., „Джаки Браун“ от 1997 г., „Убий Бил“ и „Убий Бил 2“, „Бибрутално: Разходка смърт“, „Гадни копилета“, „Джанго без окови“, „Омразната осморка“ и „Имало едно време в Холивуд“ от 2019 г.
Тарантино е носител на „Оскар“.
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