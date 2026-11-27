Том Харди е посочен като фаворит за ролята на следващия злодей във филм за Джеймс Бонд. Коефициентът за британския актьор е 3/1 според Coral, след като преди това е бил 8/1.

„Залагащите очевидно смятат, че Том Харди има всички качества за перфектен злодей на Бонд“, заявява Джон Хил от Coral. По думите му интересът към актьора е нараснал значително, а клиентите на букмейкъра го подкрепят за ролята на главния противник на 007.

Том Харди остава търсен за роли с мрачен или заплашителен образ. Той вече е играл злодея Бейн в „Черният рицар: Възраждане“, както и Джон Фицджералд в „Отмъщението“.

Преди седмици стана ясно,че Робърт Патинсън е официално избран за новия Джеймс Бонд. Филмът ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е на Стивън Найт. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман.

„Джеймс Бонд е един от най-легендарните персонажи в киното и да ми бъде поверена ролята на 007 е честта на живота ми“, заяви Патинсън след обявяването на избора му. Очаква се работата по първата му поява като агента да започне през 2027 г.

Сред останалите актьори, свързвани с ролята на злодея, са Килиън Мърфи, Бари Кеоган и Идрис Елба. По-новите данни на Kalshi също поставят Мърфи и Кеоган сред водещите имена в спекулациите, но пазарните прогнози не представляват официално решение на продуцентите.

Amazon MGM Studios все още не е обявила кой ще изпълни ролята на антагониста. Така Том Харди остава фаворит в залозите на Coral, но окончателният избор ще зависи от продуцентите и екипа на филма.