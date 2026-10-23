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Ивана пише автобиографията си след 27 години на сцената
  Тема: Известни личности

Ивана пише автобиографията си след 27 години на сцената

23 Октомври, 2026 13:58 688 17

  • ивана-
  • автобиография-
  • шампанско и сълзи-
  • ку-ку бенд-
  • арена 8888

Певицата ще разкаже за музикалния си път и за лични моменти, останали извън прожекторите

Ивана пише автобиографията си след 27 години на сцената - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След 27 години на сцената Ивана се захваща с нов проект – подготвя автобиография. В книгата певицата ще разкаже за музикалния си път и за лични моменти, останали извън светлината на прожекторите. Засега няма обявена дата за излизането ѝ, нито са известни подробности кои истории ще намерят място в нея.

Новината идва след концерта „Шампанско и сълзи“, който Ивана изнесе на 17 октомври в столичната „Арена 8888“. На сцената до нея бяха музикантите от „Ку-ку бенд“ с ръководител Евгени Димитров-Маестрото. Подготовката на спектакъла продължила шест месеца, а една от най-трудните задачи била подредбата на репертоара. Част от песните били събрани в миксове, за да намерят място в програмата.

Малко преди началото Слави Трифонов се обадил на Ивана. „Преди да изляза на сцената, Слави ми се обади по телефона и ми каза три изречения, от които имах нужда“, споделила тя пред публиката, без да разкрие какво точно ѝ е казал.

Един от най-емоционалните моменти в спектакъла бил изпълнението на „От извора“ – песен, която Ивана свързва с баща си, починал през 2021 г. Споменът разчувствал певицата и нейната майка, която била сред зрителите в залата.

Специална изненада за публиката била появата на бозукарката Стояна. Двете отново изпълнили заедно на сцена, въпреки че през годините са имали разногласия. Ивана признала, че музиката е успявала да ги събира. Засега няма информация дали срещата ще доведе до нов общ професионален проект.

Сред гостите на концерта били Софи Маринова, Галена, Тони Дачева, Меди, Бони, Есил Дюран, Еми Стамболова и Елена Паришева с Ивелин Попов. На сцената се качил и Алекс, малкият син на Галена, за да изпее с Ивана „Къв си ти, бе?“. В публиката бил и столичният кмет Васил Терзиев, към когото певицата отправила шеговита реплика, свързана с песента „Карай бясно“.

Финалът бил с „Шампанско и сълзи“, последвана от „Моя страна, моя България“ на Емил Димитров, изпълнена заедно с „Ку-ку бенд“. Вечерта имала и благотворителен елемент – Ивана призовала почитателите си вместо цветя да дарят средства на фондацията на Криско „Слънчеви деца“.


София / България
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  • 9 От кръчма в кръчма

    11 2 Отговор
    Пък и книга
    Знае ли как се пише

    Коментиран от #11, #13

    14:22 23.10.2026

  • 10 Заглавието

    8 2 Отговор
    Книгата ще казва "От кръчма в кръчма и от мурр на мурр"

    14:24 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Вече има тоалетна хартия освен ако има все още хора както едно време като
    анекдота свързан с лорд Честърфийлд разказва за свой познат, който купувал евтини издания на поезията на Хораций.Преди да отиде в тоалетната (наричана тогава „необходимото място“), откъсвал две страници от книгата.След това ги използвал по предназначение за хигиенни нужди .

    14:30 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    И КАКВО ЩЕ ПИШЕ... САМО ШАМПАНСКО И СЪЛЗИ И ОЩЕ НЕЩО!

    14:49 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 фактология

    1 0 Отговор
    В свои интервюта тя споделя, че на 17-годишна възраст започва да пее по заведения и ресторанти. Баща ѝ, Тодор Калудов, е известен акордеонист и има собствена музикална формация. Тъкмо в неговия оркестър Ивана прави първите си професионални стъпки на сцена, като пее по сватби, тържества и ресторанти по Черноморието - реално пее от 1986 година, тя е родена 1969 г. така че това са 40 години точно. Не знам защо лъже?!

    15:42 23.10.2026