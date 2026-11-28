Публичен спор между Деси Слава и Азис избухна дни преди юбилейния концерт на певицата, с който тя ще отбележи 30 години на сцена. Събитието е насрочено за 15 декември в „Арена 8888 София“, но Азис няма да бъде сред гост-изпълнителите, след като двамата представиха различни версии за причините.

Деси Слава разказва, че е поканила Азис да изпълнят заедно песните, които са създали през годините. По думите ѝ той първоначално е приел, но впоследствие е заявил, че не желае да участва, ако на сцената ще има и други нейни колеги.

„Исках той да ме подкрепи и за него да няма значение кой друг ще пее на концерта. Няма да толерирам такова поведение. Искам да си щадя емоциите, защото в онзи момент му затворих телефона и много плаках“, казва певицата във видео, цитирано от Блиц.

Азис: Не казваш цялата истина

Азис отговори публично чрез публикации в Инстаграм. Той твърди, че се е съгласил да пее на концерта, но по-късно Деси Слава му е казала, че може да се справи и без него.

„Деси, защо не кажеш истината за моето участие на твоя концерт? Защо криеш от хората, пред които с насълзени очи говориш за мен?“, пита Азис в публикация, цитирана Блиц.

В своята версия певецът заявява, че не иска да бъде „част от масовката“, защото на сцената ще излязат изпълнители, които според него не са близки до Деси Слава. Той завършва посланието си с думите: „Искаше ми се да съм нещо специално в живота ти, уви. Не бях! Пожелавам ти успех и винаги ще обичам и слушам гласа ти!“

Спорът е продължение на отношения, които през годината преминаха от публично помирение към ново напрежение. През март Деси Слава покани Азис в телевизионно предаване да участва в концерта ѝ на 15 декември, а той прие поканата и предложи двамата да изпеят общите си песни.

По-късно двамата отново показаха близост, но през октомври Деси Слава заяви, че е приключила отношенията си с него заради отказа му да участва. Тогава тя обясни, че юбилейният концерт не е състезание за публика, а празник на кариерата ѝ с колеги и почитатели.

Концертът на Деси Слава остава насрочен за 15 декември от 20:00 часа. Публично потвърждение за промяна в програмата или за евентуално участие на Азис към момента няма.