Близък приятел на Ейми Уайнхаус разкри последния им разговор часове преди смъртта ѝ

„Мога да пея, нали?“ Това попитала Ейми Уайнхаус своя близък приятел и дългогодишен музикален ръководител Дейл Дейвис в последния им телефонен разговор. Той ѝ отговорил: „Разбира се. Ти си най-добрата“.

Разговорът се състоял около 23:15 ч. на 22 юли 2011 г. и продължил приблизително 15 минути. На следващия ден Уайнхаус умира на 27-годишна възраст. В интервю за The Sun Дейвис разказва, че певицата му споделила, че е гледала стари свои изпълнения.

„Толкова се радвам, че в последната си вечер тя успя да каже това, защото беше най-несамоувереният човек по отношение на собствените си способности“, казва Дейвис.

Три дни преди смъртта си Ейми Уайнхаус се появява публично в лондонската зала Roundhouse, където подкрепя кръщелницата си Дион Бромфийлд. Тя излиза на сцената, но не пее. Дейвис си спомня, че е танцувала и е подкрепяла изпълнението.

След концерта двамата остават заедно около два часа. Преди да се разделят, Уайнхаус го моли да я прегърне, защото ѝ е студено. Дейвис казва, че това го е изненадало, тъй като тя обикновено не се оплаквала от студ.

Дейвис се присъединява към групата на Уайнхаус през 2003 г. като басист, а година по-късно става неин музикален ръководител. Той е част от живота ѝ от 19- до 27-годишната ѝ възраст и я описва като едновременно изключително талантлива, забавна и уязвима.

Според него Ейми Уайнхаус е можела да продължи кариерата си и извън музиката. Дейвис смята, че тя би могла да има собствено телевизионно предаване или да се превърне в успешна актриса. Той я сравнява с универсални изпълнители като Барбра Стрейзънд и Бет Мидлър.

Разказът му излиза във връзка с 20-годишнината на албума Back to Black, издаден на 27 октомври 2006 г. Плочата, която включва песни като Rehab, Love Is a Losing Game и Me & Mr Jones, продава над 20 милиона копия.

Дейвис продължава да ръководи The Amy Winehouse Band, с която поддържа живо музикалното наследство на певицата чрез концерти във Великобритания и чужбина.