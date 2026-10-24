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Били Айлиш намали бюста си? (СНИМКИ)

Били Айлиш намали бюста си? (СНИМКИ)

24 Октомври, 2026 13:23 1 039 7

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  • намаляване на бюста-
  • бюст-
  • пластична операция

В мрежата се появиха снимки, на които певицата изглежда значително по-слаба и с доста по-малък бюст от преди

Били Айлиш намали бюста си? (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нови снимки на Били Айлиш предизвикаха необичайно оживена дискусия в социалните мрежи и въпроса дали 24-годишната американска певица се е подложила на операция за намаляване на бюста. Към момента обаче няма никакво официално потвърждение, че носителката на „Оскар“ и множество награди „Грами“ е предприемала подобна медицинска процедура.

Спекулациите се разпространиха в X и Instagram, след като потребители започнаха да сравняват по-стари фотографии на Айлиш с нейни актуални кадри. Особено внимание привлякоха снимки от новата ѝ кампания за бижутерийния бранд John Hardy, в която участва заедно с брат си и дългогодишен музикален партньор Финиъс О'Конъл.

Част от потребителите решиха, че фигурата на певицата изглежда променена, и стигнаха до заключението, че причината може да е хирургическа намеса. Снимките обаче сами по себе си не могат да докажат подобно твърдение. Облеклото, бельото, позата, фотографският ъгъл и промени в теглото могат значително да променят начина, по който изглежда тялото на снимка.

Непрестанните коментари за външния вид на певицата

Новата дискусия е особено чувствителна заради дългогодишните отношения на певицата с публичния интерес към външния ѝ вид. Още като тийнейджър Били Айлиш превърна широките дрехи в част от характерния си стил, като открито обясняваше, че една от причините е нежеланието ѝ непознати хора да анализират фигурата ѝ.

През 2023 г. Айлиш говори необичайно откровено пред Variety за начина, по който медиите и социалните мрежи обсъждат тялото ѝ. Певицата разказа, че има голям бюст още от ранна възраст и изрази раздразнение от двойния стандарт, при който женското тяло постоянно се превръща в обществена тема.

Това не е първият път, когато външността на Били Айлиш предизвиква масови онлайн реакции. Певицата многократно е сменяла стила си – от характерните огромни тениски и панталони до корсети, вечерни рокли и по-прилепнали силуети. В различни периоди подобни промени са водили до коментари за теглото, фигурата и сексуалността ѝ.

Още пред Vogue Айлиш е разказвала, че е започнала да се развива физически много рано и че като тийнейджър е изпитвала сериозно неудовлетворение от собственото си тяло. Именно затова публичното анализиране на фигурата ѝ е тема, към която певицата се връща многократно през кариерата си.

Нова визия и нова роля

Засиленият интерес към външността на Били Айлиш съвпада и с друга нейна промяна. На 22 октомври певицата показа нова прическа – къс боб в светъл медно-кестеняв нюанс, след като през последните години най-често се появяваше с дълга тъмна коса.

Промяната не е само модна. Били Айлиш се подготвя за първата си голяма актьорска роля в пълнометражен игрален филм – новата екранизация на романа The Bell Jar („Стъкленият похлупак“) на Силвия Плат. Филмът е режисиран от носителката на „Оскар“ Сара Поли, а Били Айлиш влиза в образа на главната героиня Естер Грийнууд. Част от по-светлата визия на певицата вече беше забелязана по време на снимките в Торонто.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Добре, но

    7 0 Отговор
    Вие трябва да го увеличите, Стоянова.

    13:39 24.10.2026

  • 2 Голям праз

    5 0 Отговор
    Кат си грозен какво значение има бюста.

    13:43 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Много ми е интересно

    4 0 Отговор
    Тази госпожица кой я назначи за певица!?

    13:55 24.10.2026

  • 6 Хихи

    1 1 Отговор
    И без това големите .... Само разсейват, но пък големия ...че, Не се разсейва от големи ....

    14:10 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.