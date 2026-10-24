Били Айлиш намали бюста си? (СНИМКИ)

Нови снимки на Били Айлиш предизвикаха необичайно оживена дискусия в социалните мрежи и въпроса дали 24-годишната американска певица се е подложила на операция за намаляване на бюста. Към момента обаче няма никакво официално потвърждение, че носителката на „Оскар“ и множество награди „Грами“ е предприемала подобна медицинска процедура.

Спекулациите се разпространиха в X и Instagram, след като потребители започнаха да сравняват по-стари фотографии на Айлиш с нейни актуални кадри. Особено внимание привлякоха снимки от новата ѝ кампания за бижутерийния бранд John Hardy, в която участва заедно с брат си и дългогодишен музикален партньор Финиъс О'Конъл.

billie eilish reportedly reveals why she got breast reduction surgery: “i wish i could turn into a man. i get uncomfortable when i see how big my breasts are. if i’m never going to have children, what’s the point of having them? i’m not comfortable with womanhood.” https://t.co/CVUK1XN3rw — aremu (@fwrylx) October 23, 2026

Част от потребителите решиха, че фигурата на певицата изглежда променена, и стигнаха до заключението, че причината може да е хирургическа намеса. Снимките обаче сами по себе си не могат да докажат подобно твърдение. Облеклото, бельото, позата, фотографският ъгъл и промени в теглото могат значително да променят начина, по който изглежда тялото на снимка.

Billie Eilish once said she had the biggest breasts in Hollywood. Now, after seeing her photos, many X users are saying she recently underwent breast surgery. Hey @grok , is it possible to achieve that through surgery? If so, how long does it take to recover fully? https://t.co/WdJBfTWyqt — Abhishek Kumar (@Abhishek060722) October 22, 2026

Непрестанните коментари за външния вид на певицата

Новата дискусия е особено чувствителна заради дългогодишните отношения на певицата с публичния интерес към външния ѝ вид. Още като тийнейджър Били Айлиш превърна широките дрехи в част от характерния си стил, като открито обясняваше, че една от причините е нежеланието ѝ непознати хора да анализират фигурата ѝ.

През 2023 г. Айлиш говори необичайно откровено пред Variety за начина, по който медиите и социалните мрежи обсъждат тялото ѝ. Певицата разказа, че има голям бюст още от ранна възраст и изрази раздразнение от двойния стандарт, при който женското тяло постоянно се превръща в обществена тема.

Това не е първият път, когато външността на Били Айлиш предизвиква масови онлайн реакции. Певицата многократно е сменяла стила си – от характерните огромни тениски и панталони до корсети, вечерни рокли и по-прилепнали силуети. В различни периоди подобни промени са водили до коментари за теглото, фигурата и сексуалността ѝ.

Още пред Vogue Айлиш е разказвала, че е започнала да се развива физически много рано и че като тийнейджър е изпитвала сериозно неудовлетворение от собственото си тяло. Именно затова публичното анализиране на фигурата ѝ е тема, към която певицата се връща многократно през кариерата си.

Нова визия и нова роля

Засиленият интерес към външността на Били Айлиш съвпада и с друга нейна промяна. На 22 октомври певицата показа нова прическа – къс боб в светъл медно-кестеняв нюанс, след като през последните години най-често се появяваше с дълга тъмна коса.

Billie Eilish debuts new haircut. https://t.co/TxbCjayqS5 — Pop Base (@PopBase) October 22, 2026

Промяната не е само модна. Били Айлиш се подготвя за първата си голяма актьорска роля в пълнометражен игрален филм – новата екранизация на романа The Bell Jar („Стъкленият похлупак“) на Силвия Плат. Филмът е режисиран от носителката на „Оскар“ Сара Поли, а Били Айлиш влиза в образа на главната героиня Естер Грийнууд. Част от по-светлата визия на певицата вече беше забелязана по време на снимките в Торонто.