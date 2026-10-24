Новини
Любопитно »
Подробности за погребението на Матю Пери бяха разкрити за пръв път публично
  Тема: Известни личности

Подробности за погребението на Матю Пери бяха разкрити за пръв път публично

24 Октомври, 2026 19:55 754 4

  • матю пери-
  • приятели-
  • миа пери боуик-
  • netflix-
  • погребение-
  • документален филм

Сестрата на актьора Миа Пери Боуик описва как звездите от „Приятели“ са застанали хванати за ръце около ковчега на актьора

Подробности за погребението на Матю Пери бяха разкрити за пръв път публично - 1
Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На едно от най-тежките семейни събирания Миа Пери Боуик неочаквано започнала да се смее. Сестрата на Матю Пери разказва, че в този момент е почувствала присъствието на брат си и сякаш го е чула да казва: „Колко е прецакано всичко това?“

Споменът е част от документалната поредица The One About Matthew Perry, която проследява живота, кариерата и личните битки на актьора. Режисьор е носителката на „Еми“ Мери Робъртсън, която определя разказа на Боуик като „болезнен и мъчителен“, но и като един от най-силните моменти в трисерийния филм.

Боуик разказва, че на погребението е видяла останалите петима основни актьори от „Приятели“ да влизат заедно. По думите ѝ Дженифър Анистън първа се приближила до нея и я прегърнала силно. След това същото направили Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Дейвид Шуимър и Мат ЛеБланк.

„Не ги бях виждала от поне 20 години. Дженифър беше първата, която дойде при мен и ме прегърна силно. Но всички го направиха“, разказва сестрата на Матю Пери.

След прегръдките петимата актьори се отправили към ковчега, хванати за ръце, и застанали около него в сълзи. Според Боуик именно тогава тя е започнала да се смее, защото е усетила, че брат ѝ е до нея.

„Започнах да се смея толкова силно. Казах си: „Боже мой, ето го и него!“ Той ме караше да се смея в най-ужасния момент“, спомня си тя.

Мери Робъртсън заявява, че смехът по време на погребение не означава липса на мъка. „Мисля, че това е вярно за живота на Матю, за наследството му и за начина, по който ние, хората, преживяваме подобни моменти“, казва режисьорката.

Робъртсън е потърсила членовете на актьорския състав на „Приятели“, но те са решили да не участват в поредицата. Тя уточнява, че няма лоши чувства към тях или към други близки на Пери, които са отказали, сред които е и неговият втори баща Кийт Морисън, кореспондент на „Dateline“.

„Всеки скърби по свой начин. Разбирам защо някой може да почувства, че това не е моментът да говори“, казва Робъртсън. По думите ѝ Миа Боуик е сметнала, че именно тогава трябва да сподели откровения си, уязвим и едновременно тъжен и забавен спомен за брат си.

Документалната поредица разглежда възхода на Матю Пери, популярността му като Чандлър Бинг в „Приятели“, отношенията му и дългогодишната му борба със зависимостите. В нея са включени и подробности за смъртта му през 2023 г. на 54-годишна възраст.

Според аутопсията Матю Пери е починал от острите ефекти на кетамин, а начинът на смъртта е определен като нещастен случай. Трисерийната продукция ще бъде достъпна в Netflix от 27 октомври 2026 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зерво

    5 2 Отговор
    Какво е това кетамин? От друсане ли е починал?

    19:59 24.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    6 2 Отговор
    Изобщо даже не ни интересува погребението на поредния наркоман

    20:04 24.10.2026

  • 3 Чашка

    2 2 Отговор
    Много тъпо. Ако беше искал филм, сам щеше да го изиграе, но не го направи защото се срамуваше от себе си и въпреки високото си самочувствие.

    20:17 24.10.2026

  • 4 ?????

    4 0 Отговор
    Не беше лош актьор, но явно не му стигна воля да не се пусне по наклонената плоскост.
    Случва се с хубавите хора които изведнъж стават известни и богати.

    20:26 24.10.2026