Подробности за погребението на Матю Пери бяха разкрити за пръв път публично

На едно от най-тежките семейни събирания Миа Пери Боуик неочаквано започнала да се смее. Сестрата на Матю Пери разказва, че в този момент е почувствала присъствието на брат си и сякаш го е чула да казва: „Колко е прецакано всичко това?“

Споменът е част от документалната поредица The One About Matthew Perry, която проследява живота, кариерата и личните битки на актьора. Режисьор е носителката на „Еми“ Мери Робъртсън, която определя разказа на Боуик като „болезнен и мъчителен“, но и като един от най-силните моменти в трисерийния филм.

Боуик разказва, че на погребението е видяла останалите петима основни актьори от „Приятели“ да влизат заедно. По думите ѝ Дженифър Анистън първа се приближила до нея и я прегърнала силно. След това същото направили Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Дейвид Шуимър и Мат ЛеБланк.

„Не ги бях виждала от поне 20 години. Дженифър беше първата, която дойде при мен и ме прегърна силно. Но всички го направиха“, разказва сестрата на Матю Пери.

След прегръдките петимата актьори се отправили към ковчега, хванати за ръце, и застанали около него в сълзи. Според Боуик именно тогава тя е започнала да се смее, защото е усетила, че брат ѝ е до нея.

„Започнах да се смея толкова силно. Казах си: „Боже мой, ето го и него!“ Той ме караше да се смея в най-ужасния момент“, спомня си тя.

Мери Робъртсън заявява, че смехът по време на погребение не означава липса на мъка. „Мисля, че това е вярно за живота на Матю, за наследството му и за начина, по който ние, хората, преживяваме подобни моменти“, казва режисьорката.

Робъртсън е потърсила членовете на актьорския състав на „Приятели“, но те са решили да не участват в поредицата. Тя уточнява, че няма лоши чувства към тях или към други близки на Пери, които са отказали, сред които е и неговият втори баща Кийт Морисън, кореспондент на „Dateline“.

„Всеки скърби по свой начин. Разбирам защо някой може да почувства, че това не е моментът да говори“, казва Робъртсън. По думите ѝ Миа Боуик е сметнала, че именно тогава трябва да сподели откровения си, уязвим и едновременно тъжен и забавен спомен за брат си.

Документалната поредица разглежда възхода на Матю Пери, популярността му като Чандлър Бинг в „Приятели“, отношенията му и дългогодишната му борба със зависимостите. В нея са включени и подробности за смъртта му през 2023 г. на 54-годишна възраст.

Според аутопсията Матю Пери е починал от острите ефекти на кетамин, а начинът на смъртта е определен като нещастен случай. Трисерийната продукция ще бъде достъпна в Netflix от 27 октомври 2026 г.