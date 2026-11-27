Надгробният паметник на Матю Пери в мемориалния парк Forest Lawn в Холивуд Хилс е подменен, а от него е премахната препратката към сериала „Приятели“.

На новата, по-голяма плоча вече пише „ПОЧИВАЙ В МИР СЕГА“, след което са изписани името и датите на актьора. В долната част е добавено посланието „ОБИЧАМЕ ТЕ С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ“.

Предишната плоча съдържаше пълното име Матю Лангфорд Пери, датите 19 август 1969 г. и 28 октомври 2023 г., както и надписа „Много обичан – приятел“. Това беше възприемано като деликатна препратка към ролята на Чандлър Бинг в „Приятели“ – сериала, излъчван между 1994 и 2004 г., който направи Пери световно известен.

Актьорът почина на 54 години на 28 октомври 2023 г. в дома си в Лос Анджелис. Според съдебномедицинската експертиза основната причина за смъртта са острите ефекти на кетамина. Гробът му остана без обозначение повече от две години, преди първият паметник да бъде поставен през януари 2026 г.

Новият надпис поставя акцент върху личния му живот

Матю Пери е погребан в частна открита част на мавзолея, известна като „Светилището на съкровената любов“. В мемориалния комплекс се намират и гробовете на Кари Фишър и Деби Рейнолдс, както и на Бет Дейвис, Либераче, Рони Джеймс Дио и Фреди Принц. Недалеч е погребан и Майкъл Кларк Дънкан, с когото Пери играе във филма „Девет ярда“.

Промяната идва на фона на нови разкази за живота на актьора извън телевизионната му кариера. В предаването „This Morning“ на ITV близкият му приятел Тим Харингтън разказа, че се е запознал с Матю Пери през 2001 г. на среща на хора, борещи се със зависимости.

„Може да преминаваш през много труден период и въпреки това да бъдеш до другите хора. Мисля, че точно това е неговото наследство“, заяви Харингтън.

По думите му комедийният актьор го поканил да живее в дома му, когато Харингтън бил изправен пред опасността отново да остане без дом и да живее в автомобила си. Двамата останали близки, а Тим Харингтън заявява, че актьорът два пъти е променил посоката на живота му.

Делото за смъртта му приключи с присъди

Разследването на смъртта на Матю Пери доведе до обвинения срещу петима души, свързани с доставката или предоставянето на кетамин. Последният осъден по делото беше личният асистент на актьора Кенет Ивамаса, който получи 41 месеца затвор. Джасвин Сангха, описвана от прокуратурата като наркодилър и позната като "кетаминовата кралица", получи 15 години затвор.

Според Ройтерс с тези наказания приключи наказателното преследване срещу петимата обвиняеми по случая.

За милионите зрители по света Матю Пери остава най-вече Чандлър Бинг, но новото послание на паметника насочва вниманието към човека зад емблематичната телевизионна роля.