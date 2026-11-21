Три върха, 24 часа и лична история за живота след диагнозата рак. Това е рамката на документалния филм Heal, в който принцесата на Уелс Кейт разказва за възстановяването си и разговаря с хора, преминаващи през тежки здравословни изпитания.

44-годишната Кейт участва във филма, докато изпълнява предизвикателството Three Peaks – изкачване на най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс в рамките на едно денонощие. Тя завърши инициативата през юни 2026 г., като целта беше да бъдат събрани средства за благотворителната организация Royal Marsden, към лондонската болница, в която се е лекувала.

Кейт говори за периода след диагнозата

През март 2024 г. принцесата обяви, че има рак и се подлага на химиотерапия след сериозна коремна операция. Тя не съобщи какъв е видът на заболяването. През януари 2025 г. Кейт каза, че е в ремисия и постепенно възобнови публичните си ангажименти.

В трейлъра на филма тя разсъждава за промяната, която настъпва след подобна диагноза. „Ракът променя хората дълбоко“, казва Кейт. По думите ѝ „излекуването е пътешествие“ – опит да се възстанови връзката с познатия живот и да се намерят надежда и радост наред с несигурността.

Принцесата добавя, че „не сме създадени да понасяме предизвикателствата на живота сами“. Във филма тя разговаря с други хора за техния път през диагнозата, лечението и възстановяването, като темата е представена не само като медицинско изпитание, но и като промяна, която засяга целия живот на човек.

Премиерата е на 29 ноември

Heal ще бъде излъчен по Би Би Си на 29 ноември. След британската премиера документалният филм ще бъде показан и в САЩ, Австралия и Канада. Според съобщената информация приходите от разпространението му ще бъдат дарени на Royal Marsden Cancer Charity.

Филмът поставя личната история на принцесата в контекста на благотворителната ѝ работа за хората, живеещи с онкологично заболяване и последствията от него. Самото изкачване на британските върхове е представено като част от този разказ – изпитание, чрез което Кейт говори за възстановяването, несигурността и връщането към публичния живот.

Източници: bta.bg, apnews.com, theguardian.com