Педро от „Ергенът: Любов в рая“ и Джина Стоева са в тайна връзка?

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Усещането за собствена стойност може да Ви подтикне към по-смел избор в практична или финансова тема. В първата половина на деня е подходящо да действате конкретно и да защитите това, което смятате за справедливо. Следобедът носи повече увереност и може да Ви помогне да видите нов начин да увеличите сигурността си. В отношенията се връща въпрос за доверие или споделяне, който заслужава по-мек, но и по-честен подход.

Водолей (21.01 - 19.02) Бързата реакция може да бъде Ваше предимство, стига да не изпреварва добрата преценка. Сутринта е подходяща за кратки задачи, разговори, движение и всичко, което изисква инициативност. Следобедът носи по-широк поглед и Ви помага да видите как една идея може да се развие в нещо по-голямо. Стара тема, свързана с обучение, пътуване или лични убеждения, може отново да се върне и да поиска нов отговор.

Козирог (23.12 - 20.01) Домашна задача или личен въпрос може да Ви накара да действате по-решително от обикновено. Сутринта имате достатъчно енергия да свършите нещо, което отдавна чака реда си. Следобедът създава повече оптимизъм и може да Ви покаже, че промяната в средата носи и нови възможности. Професионална тема от миналото може да се върне и да Ви накара да преосмислите кое място или роля Ви подхожда най-добре.

Стрелец (23.11 - 22.12) Радостта от действие и спонтанността могат да Ви върнат усещането за свобода. Сутринта е чудесна за творчество, спорт, романтична инициатива или занимание, което Ви кара да се чувствате по-живи. Следобедът усилва доброто настроение и може да донесе приятна възможност, среща или повод за гордост. В същото време стара социална връзка или приятелство може да се появи отново и да поиска ново отношение.

Скорпион (24.10 - 22.11) Работата по конкретна задача може да Ви даде усещане за контрол в момент, когато по-дълбоки процеси Ви правят по-напрегнати. Сутринта използвайте енергията си за неща, които могат да бъдат приключени или подредени. Следобедът носи повече увереност и Ви показва, че практичният подход работи по-добре от силовия. В личния живот не настоявайте на всяка цена да получите отговор веднага, защото част от истината още се оформя.

Везни (24.09 - 23.10) Отношенията могат да поискат нов прочит, особено там, където дълго сте правили компромиси. Сутринта друг човек може да Ви подтикне към действие или да покаже ясно какво очаква от Вас. Следобедът дава шанс за повече разбирателство, ако не се опитвате да изгладите всяко различие на всяка цена. Връщането към стар разговор или чувство може да Ви помогне да видите много по-ясно какво искате занапред.

Дева (24.08 - 23.09) Решителността Ви помага да се заемете с въпрос, който изисква повече смелост и честност. Първата половина на деня е добра за уреждане на общи средства, ангажимент или тема, в която са намесени взаимни очаквания. Следобедът може да донесе повече увереност, че разполагате с необходимия ресурс да се справите. Финансов или личен избор от миналото може отново да стане актуален и да Ви накара да прецените кое действително си заслужава.

Лъв (24.07 - 23.08) Желанието да излезете от познатото може да се превърне в истински двигател за промяна. Сутринта е подходяща за движение, обучение, пътуване или работа по идея, която Ви кара да гледате по-далеч. Следобедът носи още повече ентусиазъм и Ви помага да повярвате, че една по-голяма цел е постижима. В разговорите бъдете внимателни към стари недоразумения, които могат да се върнат, ако говорите само от позицията на правота.

Рак (22.06 - 23.07) Амбицията Ви може да се събуди по-силно и да Ви подтикне да заемете по-видима позиция. В началото на деня имате добър импулс да поемете инициатива и да покажете на какво сте способни. Следобедът благоприятства по-смели решения и може да Ви донесе признание или усещане за напредък. У дома или в близките отношения обаче може да се върне стар въпрос, свързан с разпределението на отговорностите.

Близнаци (22.05 - 21.06) Компанията на активни хора може да Ви зареди и да Ви даде идея как да придвижите общ план. Сутринта е добра за срещи, инициативи и работа с хора, които действат бързо и конкретно. Следобедът носи шанс да разширите кръга си или да получите подкрепа за бъдеща цел. В личния живот може да се върне стара симпатия, творческа идея или желание, което все още има какво да Ви каже.

Телец (21.04 - 21.05) Вътрешният Ви ритъм може да бъде по-активен, отколкото личи отвън, и да Ви подтиква към важна промяна. Използвайте първата половина на деня, за да приключите нещо насаме или да вземете решение, което не се нуждае от чуждо одобрение. По-късно ще усетите повече увереност и желание да се освободите от ненужно натоварване. Стара тема в ежедневието или в отношенията с колеги може да се върне, за да бъде уредена по-справедливо.