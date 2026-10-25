Педро от „Ергенът: Любов в рая“ и Джина Стоева са в тайна връзка?

Кадри от парти поставиха Педро от „Ергенът: Любов в рая“ и Джина Стоева в центъра на нова светска интрига. На видеата двамата изглеждат близки, което предизвика предположения, че отношенията им може да надхвърлят приятелството.
Петър Китов, познат на зрителите като Педро, е сред най-колоритните и интересни участниците в риалити формата на bTV. Той е представен като ресторантьор и собственик на плаващ ресторант. Именно с такъв тип заведение край София публикации от лятото свързаха новия мъж в живота на Джина Стоева.
Съмненията се засилиха след публичното признание на певицата, че преживява щастлив период и е силно влюбена. „Влюбена съм!“, е казала Джина Стоева в публикация, цитирана от „Уикенд“. Името на нейния партньор обаче не е било съобщено.
Съвпадението между това признание и появата на кадрите с Педро накара част от светските медии да предположат, че именно той може да е тайнственият мъж до изпълнителката. Тази версия е представена като слух, а не като потвърден факт.
До момента Джина Стоева и Петър Китов не са заявили публично, че са двойка. Не е известно и кога са направени кадрите от партито, нито дали евентуална близост между двамата предхожда участието на Педро в „Ергенът: Любов в рая“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
12:46 25.10.2026
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4 Тарикат
13:00 25.10.2026
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6 Емигриращ тарикат
13:19 25.10.2026
7 Сексолог
13:19 25.10.2026
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