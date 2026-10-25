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Педро от „Ергенът: Любов в рая“ и Джина Стоева са в тайна връзка?
  Тема: Известни личности

Педро от „Ергенът: Любов в рая“ и Джина Стоева са в тайна връзка?

25 Октомври, 2026 12:43 1 176 11

  • джина стоева-
  • петър китов-
  • педро-
  • ергенът: любов в рая

Кадри от парти и признание на певицата, че е влюбена, породиха предположения за връзка между двамата

Педро от „Ергенът: Любов в рая“ и Джина Стоева са в тайна връзка? - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кадри от парти поставиха Педро от „Ергенът: Любов в рая“ и Джина Стоева в центъра на нова светска интрига. На видеата двамата изглеждат близки, което предизвика предположения, че отношенията им може да надхвърлят приятелството.

Петър Китов, познат на зрителите като Педро, е сред най-колоритните и интересни участниците в риалити формата на bTV. Той е представен като ресторантьор и собственик на плаващ ресторант. Именно с такъв тип заведение край София публикации от лятото свързаха новия мъж в живота на Джина Стоева.

Педро от „Ергенът: Любов в рая“ и Джина Стоева са в тайна връзка?

Съмненията се засилиха след публичното признание на певицата, че преживява щастлив период и е силно влюбена. „Влюбена съм!“, е казала Джина Стоева в публикация, цитирана от „Уикенд“. Името на нейния партньор обаче не е било съобщено.

Съвпадението между това признание и появата на кадрите с Педро накара част от светските медии да предположат, че именно той може да е тайнственият мъж до изпълнителката. Тази версия е представена като слух, а не като потвърден факт.

До момента Джина Стоева и Петър Китов не са заявили публично, че са двойка. Не е известно и кога са направени кадрите от партито, нито дали евентуална близост между двамата предхожда участието на Педро в „Ергенът: Любов в рая“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    8 0 Отговор
    Е каква е тая тайна връзка, като вече ги разбра цялото село от вад

    12:46 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тарикат

    5 1 Отговор
    Двама прошляци

    13:00 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Емигриращ тарикат

    3 2 Отговор
    Такава жена като тази няма да и дам снимка да си направи с мен 🤭🍾

    13:19 25.10.2026

  • 7 Сексолог

    4 1 Отговор
    Тя е превъртяла километража .

    13:19 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.