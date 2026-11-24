Ясновидката Цвета, която преди дни напусна „Ергенът: Любов в рая“, разказа, че ясновидската ѝ дарба се проявила след тежко натравяне, когато била на 12 години. По думите ѝ лекарите едва спасили живота ѝ, а след преживяното започнала да изпитва необичайни усещания.

„На 12 години бях, когато имах много тежко натравяне с Деган. Тогава едва ми спасиха живота. Мислех си, че не съм добре с главата“, разказа Цвета в "Преди обед". Тя представя връзката между натравянето и виденията като свое лично обяснение за случилото се.

Медиумът разказва и за тежка автомобилна катастрофа, която преживяла през 2015 г. По-късно жена, при която била отседнала, ѝ казала, че притежава ясновидски способности и че един ден ще стане известна.

Самата Цвета признава, че не възприема преживяванията си само като предимство. „Това колкото е дарба, толкова е проклятие“, заявява тя. По думите ѝ виденията се появяват и вечер, и след събуждане: „Лягам да спя, виждам. Ставам, виждам“.

Тя твърди, че понякога се опитва да запази усещанията си за себе си, но това ѝ причинява физически дискомфорт. „Ако почне да ме боли главата, чувствам се зле. Просто трябва да го кажа. Не мога да го премълча“, обяснява участничката.

След отпадането си от риалити формата Цвета коментира и поведението си в имението на любота. Тя признава, че в отношенията си със Салех не е била напълно естествена и е играла роля.

„Признавам си, бях се актьорски. Не съм била аз. Не казвам, че не ми е харесал, но не толкова“, заявява Цвета.

Тя казва още, че първоначално е изпитвала симпатии към Павел и съжалява за някои решения по време на участието си. Според нея Ивка и Влади са единствените истински хора в имението, а повечето от останалите двойки няма да продължат заедно след края на предаването.

Цвета напусна „Ергенът: Любов в рая“ без нова половинка въпреки симпатиите си към няколко от мъжете там. По думите ѝ престоят е бил изпълнен с прекалено много положителни и отрицателни емоции, а в последните дни вече е искала да се прибере при детето и семейството си.