Педро заяви, че не вижда общо бъдеще с Габриела в „Ергенът: Любов в рая“, след като отношенията им се изостриха навръх рождения му ден. Участникът поиска да напусне имението, но по-късно реши да остане до следващата церемония на розата и да се извини на Габриела.

Напрежението възникна, след като Габриела и Радо взеха шампанско и три пури от стаята на Педро. Когато разбра за случилото се, той реагира остро и заяви: „Аз си тръгвам сега!“

Педро обясни реакцията си с отношението към личните му вещи. „Работил съм за този стандарт на живот и някой ще ми го вземе ей така?! Знаеш ли кога? Никога!“, каза той за наглата кражба от личните му вещи.

В последвалия разговор между двамата Педро призна, че през последните десетина дни постепенно се е отдалечил от Габриела. Той ѝ каза: „Смятам, че не сме един за друг и не искам да живея с нея навън“.

Признанието дойде на фона на показани кадри от предишната вечер, на които двамата се целуват и демонстрират близост. Разминаването между поведението му и заявеното намерение предизвика остър въпрос към Педро дали е бил искрен както с Габриела, така и с останалите участници.

В разговор с продукцията Педро разкри, че пет дни преди да влезе в „Ергенът: Любов в рая“, се е „заиграл“ с друга жена. Той не даде подробности, но призна, че случилото се му тежи. Продукцията му напомни, че участниците трябва да започнат приключението необвързани. Педро настоя, че не е подвеждал Габриела и обясни решението си с различията между двамата.

Габриела остана разочарована и с усещането, че Педро търси оправдание, за да прекрати отношенията им. Въпреки конфликта той не напусна веднага имението, а заяви, че ще остане до следващата церемония на розата. Тогава ще стане ясно дали двамата ще сложат окончателен край на връзката си в предаването.