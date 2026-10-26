Откриха дървена конструкция на 476 000 години в Замбия

Два дървени трупа, съединени с прецизно издълбан жлеб, са най-старата известна дървена конструкция, откривана досега. Тя е намерена край водопада Каламбо в Замбия и е датирана на 476 000 ± 23 000 години чрез луминесцентно изследване на седиментите около находката.

Единият труп е поставен напречно върху другия и е закрепен в голям жлеб с форма на обърната буква U. Следите по повърхността показват, че дървото е било рязано, дялано и остъргвано с каменни инструменти. Така строителите са променили формата на дървесината, за да получат стабилно съединение.

Платформа, пътека или основа за подслон

Точната функция на съоръжението не е установена. Екипът, ръководен от археолога Лари Баръм от Ливърпулския университет, допуска, че то може да е било част от пътека или повдигната платформа над сезонно влажния терен. Възможно е върху нея да са били държани дърва, храна или инструменти, а също така да е служила като основа за лек подслон.

„Когато го видях за първи път, си помислих, че това не може да е истинско“, казва Баръм пред „Гардиън“. По думите му обработката на големи дървени части изисквала умение, подходящи инструменти и предварително планиране.

Дървената конструкция е оцеляла толкова дълго благодарение на водонаситената почва, в която почти не е имало кислород. Именно тези условия са ограничили разлагането на материала. Дървото обикновено се запазва много по-трудно от камъка, поради което сведенията за ранното му използване са оскъдни.

Кой е построил съоръжението

Въпросът за строителите остава без окончателен отговор. Находката е по-стара от най-ранните известни останки на Homo sapiens, а край самата конструкция не са открити човешки кости. Изследователите допускат, че тя може да е дело на Homo heidelbergensis – древен човешки вид, живял в Африка и Евразия между приблизително 700 000 и 200 000 години. Това обаче е хипотеза, а не доказана идентификация.

При разкопките през 2019 г. са открити и други обработени дървени предмети. Сред тях има пръчка за копаене, клин, разцепен клон с жлеб и труп, обработен в двата края. Тези находки са по-млади – някои са на около 390 000 години.

Резултатите от проучването са публикувани в Nature през 2023 г. Те показват, че древните човешки роднини не са използвали дървото само за пръчки и оръжия, а са можели да съединяват големи части от него в по-сложни конструкции. Кой точно е стоял край река Каламбо и е направил първия известен дървен строеж обаче остава неизвестно.

Източници: theguardian.com, amp.dw.com, apnews.com