Когато през 1876 г. Хайнрих Шлиман отваря шахтовите гробници в Микена, той търси не просто злато, а следи от героите на Омир. Сред находките е тънка златна погребална маска с човешки черти, открита в Гробен кръг А. Германският археолог решава, че е намерил лицето на Агамемнон – владетеля на Микена и предводителя на ахейците в похода срещу Троя.

В телеграма до крал Георги I Шлиман пише, че е открил „гробниците, които традицията посочва като гробовете на Агамемнон“. Впоследствие находката получава името „Маската на Агамемнон“, с което е известна и днес. Самото название обаче е условно – то отразява убеждението на Шлиман, а не доказана самоличност на погребания.

Златен образ на човек от царския елит

Маската е изработена от златен лист и е оформена като лицево покритие за покойник. Тя е част от богат погребален комплекс с оръжия, съдове, накити и други предмети, свързвани с високия обществен статус на погребаните. В популярните музейни описания артефактът е представян като една от златните маски, открити в царския некропол на Микена.

Гробен кръг А не съдържа останките само на осем души, както понякога се твърди. В шестте шахтови гробници са установени общо 19 погребения – на осем мъже, девет жени и две деца. Маските и оръжията показват социалната йерархия на общността, но не дават основание всички погребани да бъдат свързвани с герои от Омировите поеми.

Археологията раздалечава маската от Агамемнон

Днешното датиране поставя маската около 1550–1500 г. пр.н.е. Това я прави няколко столетия по-стара от обичайно посочваното време на Троянската война и от предполагаемата историческа епоха на Агамемнон. Така надписът, оставен от Шлиман върху находката, се оказва по-силен от историческата връзка, която той се е опитвал да докаже.

Същото разминаване се вижда и при самата Микена. Археологическите проучвания потвърждават съществуването на мощна микенска цивилизация, разпростряла се в Южна Гърция и повлияна от Крит. Тя използва ранна форма на гръцкия език и изгражда дворцови центрове, но запада около 1200 г. пр.н.е. по време на кризата в края на късната бронзова епоха.

Това не обезсмисля откритието на Шлиман. Напротив – разкопките му в Микена разкриват пред света богата култура, която по-късно получава името „микенска“. Маската, изложена днес в Националния археологически музей в Атина, продължава да напомня за границата между мит и история: тя вероятно не е принадлежала на Агамемнон, но е автентичен образ на представител на елита от много по-ранна епоха.

Източници: nationalgeographic.com, smithsonianmag.com, history.com