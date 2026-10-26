Наталия Симеонова отчаяно си търси нова работа

„Хората си мислят, че съм претенциозна, а не съм. Ако някой ми предложи работа за 1000 евро, веднага ще се съглася“, казва Наталия Симеонова в изявление, цитирано от БЛИЦ и Lupa.bg. Водещата на „Море от любов“ допълва, че работи още от студентските си години, но сега не получава предложения за нов професионален ангажимент.
Наталия Симеонова остава трайно в паметта на зрителя с „Море от любов“ – предаването, което я превърна в едно от разпознаваемите лица на bTV. Форматът започва през 2002 г. и се излъчва в продължение на 10 години. В него се разказват лични истории за раздели, помирения и търсене на ново начало.
Преди да стане популярна в bTV, Наталия работи в БНТ. Тя е водила и предаването „Предай нататък“, а журналистиката и психологията са част от професионалната и образователната ѝ биография. bTV я представя като лице, което в продължение на години е било свързано с романтични и социални телевизионни формати.
След оттеглянето си от редовния телевизионен ефир Наталия Симеонова насочи вниманието си към собствен проект, свързан с лични послания и организиране на романтични изненади. Тя обаче не крие, че телевизията продължава да ѝ липсва.
През септември 2026 г. русата водеща се появи в „Преди обед“ по bTV като гост-коментатор. Участието ѝ беше представено като включване в рамките на седмица, а не като официално завръщане на постоянна водеща позиция.
Така признанието ѝ за липсата на предложения за работа се отнася до постоянен професионален ангажимент, а не до пълно отсъствие от телевизионния екран. Засега няма обявен нов формат, който да я върне като титулярна водеща.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
13:36 26.10.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #5, #17
13:37 26.10.2026
3 Фермера
13:40 26.10.2026
4 Смех
13:41 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сила
Кажете кой ....??!
13:44 26.10.2026
8 Океан от селяния
Коментиран от #9
13:45 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мюмюн
13:52 26.10.2026
12 Тик-Ток
До коментар #10 от "дядо дръмпир да ви намеести":Ами демокрация е, и свобода на словото,всеки има право на мнение,нали така ни обесняваха
13:53 26.10.2026
13 Валя
13:53 26.10.2026
14 Джейсън-Ивелин Тодоров
13:54 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ако търси
14:05 26.10.2026
17 Дзак
До коментар #2 от "Тик-Ток":Ще бъдете нает много трудно!
14:09 26.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ШЕФА
14:19 26.10.2026
20 Душко,
14:25 26.10.2026