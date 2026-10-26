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Наталия Симеонова отчаяно си търси нова работа
  Тема: Известни личности

Наталия Симеонова отчаяно си търси нова работа

26 Октомври, 2026 13:31 1 103 20

  • наталия симеонова-
  • море от любов-
  • телевизионни водещи-
  • btv-
  • денис ризов

Водещата на „Море от любов“ казва, че отново иска да работи в телевизията

Наталия Симеонова отчаяно си търси нова работа - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Хората си мислят, че съм претенциозна, а не съм. Ако някой ми предложи работа за 1000 евро, веднага ще се съглася“, казва Наталия Симеонова в изявление, цитирано от БЛИЦ и Lupa.bg. Водещата на „Море от любов“ допълва, че работи още от студентските си години, но сега не получава предложения за нов професионален ангажимент.

Наталия Симеонова остава трайно в паметта на зрителя с „Море от любов“ – предаването, което я превърна в едно от разпознаваемите лица на bTV. Форматът започва през 2002 г. и се излъчва в продължение на 10 години. В него се разказват лични истории за раздели, помирения и търсене на ново начало.

Преди да стане популярна в bTV, Наталия работи в БНТ. Тя е водила и предаването „Предай нататък“, а журналистиката и психологията са част от професионалната и образователната ѝ биография. bTV я представя като лице, което в продължение на години е било свързано с романтични и социални телевизионни формати.

След оттеглянето си от редовния телевизионен ефир Наталия Симеонова насочи вниманието си към собствен проект, свързан с лични послания и организиране на романтични изненади. Тя обаче не крие, че телевизията продължава да ѝ липсва.

През септември 2026 г. русата водеща се появи в „Преди обед“ по bTV като гост-коментатор. Участието ѝ беше представено като включване в рамките на седмица, а не като официално завръщане на постоянна водеща позиция.

Така признанието ѝ за липсата на предложения за работа се отнася до постоянен професионален ангажимент, а не до пълно отсъствие от телевизионния екран. Засега няма обявен нов формат, който да я върне като титулярна водеща.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    19 1 Отговор
    Тъкмо навреме ,имам нужда от домашна помощница и момиче за всичко

    13:36 26.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    13 2 Отговор
    В тая икономическа криза и проститутките са готови за петарка

    Коментиран от #5, #17

    13:37 26.10.2026

  • 3 Фермера

    13 1 Отговор
    Търся доячка.

    13:40 26.10.2026

  • 4 Смех

    17 2 Отговор
    Еми, в Лидъл има обяви, даже повече дават бруто.

    13:41 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    10 3 Отговор
    От години не мога да преценя кой е по гнусен и противен , това лоясало дърто кюфте или некъпания и мъж с вид на нечистоплътна лелка продавачка в квартален "Плод и зеленчук" от времето на соца ...???!!!???
    Кажете кой ....??!

    13:44 26.10.2026

  • 8 Океан от селяния

    10 1 Отговор
    Хората под 30 години вече почти не гледат телевизия, може да си направи онлайн предаване.

    Коментиран от #9

    13:45 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мюмюн

    3 0 Отговор
    правя мекици. търся баба за месене на тестото или продавачка

    13:52 26.10.2026

  • 12 Тик-Ток

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "дядо дръмпир да ви намеести":

    Ами демокрация е, и свобода на словото,всеки има право на мнение,нали така ни обесняваха

    13:53 26.10.2026

  • 13 Валя

    7 1 Отговор
    В ЛИДЪЛ търсят персонал, дават и малко над 1000 евро.

    13:53 26.10.2026

  • 14 Джейсън-Ивелин Тодоров

    5 0 Отговор
    На касата на супермаркета приемат. Даже ще отслабнеш малко.

    13:54 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ако търси

    2 1 Отговор
    работа, парите, които иска са достатъчни, но ако има впредвит по-завъртяни услуги тези пари са много, тъй като е с изтекъл срок на годност.

    14:05 26.10.2026

  • 17 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Ще бъдете нает много трудно!

    14:09 26.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ШЕФА

    3 0 Отговор
    На Централна гара търсят чистачки,точно за нея е .

    14:19 26.10.2026

  • 20 Душко,

    0 0 Отговор
    Що не си стоя в АХмерика?

    14:25 26.10.2026