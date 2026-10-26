Наталия Симеонова отчаяно си търси нова работа

„Хората си мислят, че съм претенциозна, а не съм. Ако някой ми предложи работа за 1000 евро, веднага ще се съглася“, казва Наталия Симеонова в изявление, цитирано от БЛИЦ и Lupa.bg. Водещата на „Море от любов“ допълва, че работи още от студентските си години, но сега не получава предложения за нов професионален ангажимент.

Наталия Симеонова остава трайно в паметта на зрителя с „Море от любов“ – предаването, което я превърна в едно от разпознаваемите лица на bTV. Форматът започва през 2002 г. и се излъчва в продължение на 10 години. В него се разказват лични истории за раздели, помирения и търсене на ново начало.

Преди да стане популярна в bTV, Наталия работи в БНТ. Тя е водила и предаването „Предай нататък“, а журналистиката и психологията са част от професионалната и образователната ѝ биография. bTV я представя като лице, което в продължение на години е било свързано с романтични и социални телевизионни формати.

След оттеглянето си от редовния телевизионен ефир Наталия Симеонова насочи вниманието си към собствен проект, свързан с лични послания и организиране на романтични изненади. Тя обаче не крие, че телевизията продължава да ѝ липсва.

През септември 2026 г. русата водеща се появи в „Преди обед“ по bTV като гост-коментатор. Участието ѝ беше представено като включване в рамките на седмица, а не като официално завръщане на постоянна водеща позиция.

Така признанието ѝ за липсата на предложения за работа се отнася до постоянен професионален ангажимент, а не до пълно отсъствие от телевизионния екран. Засега няма обявен нов формат, който да я върне като титулярна водеща.