Неделчо Богданов не скри разочарованието си от ранното отпадане във втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“ по bTV. В подкаст с Туджаров първият напуснал участник разказа как е влязъл в играта, каква стратегия е подготвял и защо смята, че като предател е можел да стигне много по-далеч.

Богданов отправи и остра критика към екипа на предаването. „Пиша слаб 2 на криейтива и главния редактор!“, заяви той, като уточни, че като верен не е имал особен шанс да оцелее.

Влязъл без предварителни съюзи

По думите му дълго време не е знаел кои ще бъдат останалите участници. Първите седем-осем имена научил около десет дни преди началото на предаването. Богданов подчерта, че не е имало предварителни разговори и уговорки между състезателите.

Той не е поддържал контакт и с Денислава, която познава от по-рано. Двамата не са си писали, не са разговаряли по телефона и не са се срещали преди началото на снимките. С Йордан, с когото се познават от „Диви и красиви“, също не е обсъждал участието си предварително.

Причината била желанието му да наблюдава останалите в реална игрова ситуация, вместо да разчита на предварително изградени отношения. Според него публичният образ на даден човек не е достатъчен, за да се прецени дали той е добър стратег, дали се влияе лесно или умее да манипулира останалите.

Искал да бъде предател

Неделчо Богданов е приел поканата за участие, въпреки че първоначално е имал резерви заради опасения от предварителни съюзи. Той призна, че е искал да бъде избран за предател, защото ролята на верен не съответствала на начина, по който възприема играта.

„Единствената праведна роля в това предаване е на предателя. Праведните винаги са всичките предатели, защото убиват свой близък и приятел, само и само да не са те, да си спасят кожата. По-предателско от това няма“, заяви Богданов.

Още преди началото той си поставил за цел да открие не всички предатели, а най-влиятелния сред тях. Нарекъл тази фигура „алфа предател“ и смятал, че именно тя ще определя решенията на Конклава.

Планът му се разпаднал още в началото

Богданов възнамерявал да изгради отношения с братята Братоеви, Нанси, Ваня Щерева и Емил Конрад. Нанси определял като подходящ кандидат за лидер на предателите, а Емил Конрад виждал като човек, способен да внесе хаос в играта.

Той търсел и т.нар. „ангел хранител“ – верен участник, който да се сближи с предател и да разчита на неговата защита. Богданов избрал Нанси за тази роля и дори ѝ казал, че я смята за стратег. След първоначалните разговори обаче тя се дистанцирала, а планът му започнал да се разпада.

При първото запознанство с участниците Богданов не разпознал Крис от „Молец“, въпреки че той му казал, че е негов почитател. Неделчо отвърнал: „Мерси, а ти кой си?“. По-късно разбрал, че човекът, когото не е познал, е предател и го е включил в списъка си с потенциални жертви.

Източници: plovdiv24.bg, newspoint.bg, btv.bg