Заплашили избраницата на Виктор - Любомира със заливане с киселина след „Ергенът“ (ВИДЕО)

Любомира Христова, позната от четвъртия и петия сезон на „Ергенът“, разказа, че е била жертва на тежък онлайн тормоз след появата си в риалити формата. Актрисата и модел твърди, че е получавала лични съобщения с обиди, заплахи за заливане с киселина, физическа саморазправа и убийство, пише Шоу Блиц.

„След участието си в „Ергенът“ започнах да получавам много грозни лични съобщения, в които ми се заканваха с киселина“, разказва Бубето, както я наричат близките ѝ. Сред посланията, които тя цитира, са закани за заливане с киселина и уверения, че ще бъде пребита, ако бъде видяна. По думите ѝ част от нападките били насочени и към семейството ѝ.

Любомира, която спечели сърцето на младия Ерген Виктор Русинов, разказва, че в началото най-силно са ѝ повлияли коментарите за външността. Тя заявила, че непрекъснато била наричана „много грозна“ и постепенно започнала да се срамува от начина, по който изглежда. По думите ѝ при второто ѝ участие в предаването обидите прераснали в заплахи и ситуацията излязла извън контрол.

„И по едно време ми се появиха суицидни мисли, обмислях да се самоубия“, признава тя. Любомира свързва тези мисли с натрупването на омраза, обиди и страх, които преживяла след излъчването на епизодите.

Тя заяви, че не е сезирала полицията за съобщенията. Причината, по думите ѝ, била липсата на доверие, че ще получи необходимата защита, както и опасението, че ще бъде обвинена сама заради участието си в телевизионно предаване.

„Не исках да подавам сигнал не само защото не вярвам, че държавата ще ме защити“, казва риалити героинята. В разказа ѝ не се посочват установени автори на заплахите, задържани лица или започнало разследване. Тя предполага, че някои от анонимните податели вероятно не биха изпълнили заканите си, но подчертава, че преживеният страх е оставил траен отпечатък.