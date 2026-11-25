Александра Гърдева разказа за 15-годишен период от живота си, белязан от страхове, зависимости и модели на насилие. Участничката от първия сезон на „Ергенът“ сподели личната си история в публикация във Facebook.

„През последните 15 години преминах през различни модели, страхове и зависимости. Модели на насилие, страх от изоставяне, страх от оцеляване и убеждението, че не мога да се справя сама“, написа Гърдева.

Тя не посочва конкретни хора или отделни случки, свързани с преживяното, а описва повтарящи се поведения и убеждения, които според нея са оказвали влияние върху живота ѝ. Сред тях са страхът да не бъде изоставена, усещането, че трябва да оцелява сама, и може би най-шокиращо зависимостите, за които не дава допълнителни подробности.

По думите на Алекс промяната е започнала, когато е насочила усилията си към работа върху себе си и е поела отговорност за собствения си живот. Тя представя този процес не като еднократно решение, а като път, който ѝ е помогнал да прекъсне описаните модели.

„Защо вярвам, че мога да бъда добър психолог и достоен ментор? Защото познавам не само теорията, но и пътя на личната трансформация“, заяви Александра, която посочва, че именно личният ѝ опит я вдъхновява да помага на други хора.

Алекс Гърдева е позната на публиката от първия сезон на „Ергенът“, където се бореше за сърцето на Виктор Стоянов, а през последните години развива публично присъствие около теми като психологията, страховете и личното развитие.

В изповедта си Александра Гърдева не уточнява кога точно са се случили отделните преживявания и не посочва дали става дума за физическо, психическо или друго насилие.