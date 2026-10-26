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Илон Мъск пусна първи епизод на „Одисея“, създадена от изкуствения интелект Grok (ВИДЕО)
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Илон Мъск пусна първи епизод на „Одисея“, създадена от изкуствения интелект Grok (ВИДЕО)

26 Октомври, 2026 18:31 589 1

  • grok imagine-
  • илон мъск-
  • изкуствен интелект-
  • одисея-
  • дев уокър

Видеото е дълго седем минути и е представено като първа част от поредица, създадена с изкуствен интелект

Илон Мъск пусна първи епизод на „Одисея“, създадена от изкуствения интелект Grok (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Grok Imagine публикува първия седемминутен епизод от своята AI версия на „Одисея“ в социалната мрежа X. Видеото е представено като начало на поредица, създадена изцяло с изкуствен интелект, и излиза месеци след обещанието на Илон Мъск да произведе пълнометражен филм по поемата на Омир, който да е исторически правдоподобен.

Публикацията е направена на 23 октомври. Към епизода е посочено, че той е резултат от „творческо сътрудничество“ между Grok Imagine, Wonder Studios и режисьора Дев Уокър.

През юли Илон Мъск заяви, че Grok Imagine ще създаде пълнометражна версия на „Одисея“, която ще бъде „исторически достоверна“ и „вярна на изкуството на Омир“. Той посочи, че филмът трябва да бъде готов до края на 2026 г.

„Преди края на тази година Grok Imagine ще направи пълнометражен филм по „Одисея“, който е исторически достоверен и верен на изкуството на Омир“, написа Мъск.

Тогава публикацията му беше придружена от триминутен откъс, създаден с Grok Imagine и публикуван от потребител на X. Със сегашното видео проектът вече е представен като поредица, но все още няма обявена дата за пълнометражна версия.

Обещанието предизвика остра реакция от режисьора Скот Дериксън, известен с работата си по „Доктор Стрейндж“ и „Черният телефон“. Той се обърна директно към Мъск в X и написа: „Очевидно Илон Мъск не разбира нищо от кино и е спрял да чете на 20 години. Мненията му за изкуството са без стойност.“

Появата на AI епизода идва на фона на многократните критики на Мъск към филма „Одисея“ на Кристофър Нолан. Сред мишените му беше изборът на Елиът Пейдж за ролята на Синон и на Лупита Нионго за Елена Троянска.

Илон Мъск твърди, че Нолан е избрал двамата актьори, за да изпълни стандартите за представителност и приобщаване, свързани с допустимостта за наградите „Оскар“. През март той нарече Нолан „расист, който мрази белите“, а за избора на Нионго заяви, че режисьорът го е направил единствено заради наградите.


САЩ
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  • 1 ставка

    5 0 Отговор
    Оф, трошат милиарди за някакви тъпи филмчета, откачалки.

    18:35 26.10.2026