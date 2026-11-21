Математикът и служител на Anthropic Левент Алпьоге твърди, че е открил доказателство на хипотезата на Риман с помощта на изкуствен интелект. Той е работил около шест седмици с непублична версия на чатбота Claude, но твърдението все още не е потвърдено от други математици.

„Това е началото на нещо много по-голямо за науката“, заявява Алпьоге. По думите му решението да публикува резултатите е било лично и не е било свързано с опит за привличане на внимание към Anthropic.

Какво твърди Алпьоге

Математикът казва, че е представил пълното доказателство на езика Lean – система, която позволява математическите доказателства да бъдат проверявани формално от компютър. Той посочва, че материалът, създаден в процеса, е с обем над 250 000 страници.

Размерът на доказателството обаче е сред причините проверката му да бъде сложна. Математикът Терънс Тао предупреждава, че осмислянето и проверяването на толкова мащабен материал ще отнемат време.

„Предполагам, че процесът на осмисляне ще отнеме известно време, макар че в този случай поне разполагаме с автор, с когото можем да общуваме и който може да помогне“, коментира Терънс Тао.

Самият Алпьоге признава, че моментът на съобщението е неудобен, тъй като е непосредствено след борсовия дебют на Anthropic. „Ако можех, щях да приключа всичко това много по-рано“, казва той.

Какво представлява хипотезата на Риман

Хипотезата е формулирана през 1859 г. от германския математик Бернхард Риман и е един от най-известните нерешени проблеми в математиката. Тя е свързана с дзета-функцията на Риман и с разпределението на простите числа – числата, които се делят без остатък само на 1 и на себе си.

В по-точна форма хипотезата твърди, че всички нетривиални нули на дзета-функцията имат реална част, равна на 1/2. Доказването ѝ би имало значение за редица области на висшата математика, които използват предположения за разпределението на простите числа.

Какво е потвърдено досега

Към момента няма независимо потвърждение, че хипотезата на Риман е доказана. Самото твърдение на Алпьоге не е равнозначно на признат математически резултат, докато доказателството не бъде проверено от специалисти и не издържи на независим контрол.

Anthropic вече е съобщавала за напредък на Claude по свързан проблем. Компанията посочи, че моделът е повишил известната долна граница за дела на нулите на дзета-функцията, които се намират на критичната линия, от 41,6% на 67,2%. В същото съобщение Anthropic уточни, че Claude не е доказал самата хипотеза на Риман.

Затова засега хипотезата остава официално нерешена. Ако представеното от Алпьоге доказателство бъде потвърдено, това би било значим резултат както за математиката, така и за използването на изкуствен интелект в научните изследвания.