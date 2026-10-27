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Стефания Колева и Деян Ангелов са двойка и извън театралната сцена?
  Тема: Известни личности

Стефания Колева и Деян Ангелов са двойка и извън театралната сцена?

27 Октомври, 2026 14:28 1 876 6

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  • без гаранция-
  • връзка-
  • раздяла

Двамата продължават да работят заедно по спектакъла „Без гаранция“, но нови слухове ги свърза и извън сцената

Стефания Колева и Деян Ангелов са двойка и извън театралната сцена? - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Упорит слух се разпространява в светските среди, че Стефания Колева и Деян Ангелов са станали двойка и извън театралната сцена, а според "Уикенд" двамата актьори дори са заживели заедно.

Според изданието Деян Ангелов се е разделил със съпругата си Петя, с която има двама синове. Посочва се, че двамата са сключили брак през 2010 г.

Стефания Колева и Додо от месеци работят заедно по спектакъла „Без гаранция“. Те са представяли постановката пред българска публика у нас и в чужбина, включително в Малта, Германия и Дания.

В телевизионно участие по Нова телевизия през август двамата разказаха за пътуванията и срещите си с публиката. „Обичам пътуванията ни в чужбина и винаги ни е много забавно заедно“, каза Деян Ангелов. Стефания Колева говори за обратната връзка от зрителите и за начина, по който те се включват емоционално в спектакъла.

Близостта между двамата актьори е видима от общите им сценични участия и професионални ангажименти, но на този етап няма никакво потвърждение от нито един от двамата, че помежду им се е зародила по-интимна връзка.


България
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