Никол Шерцингер и Том Евънс са прекратили седемгодишната си връзка. Новината е обявил бившият шотландски ръгбист в Instagram, като е дал да се разбере, че решението е било на певицата.

„С тежко сърце споделям, че Никол и аз вече не сме заедно“, е написал 41-годишният Евънс. Той е добавил, че след седем години любов, отдаденост и общи планове раздялата е изключително труден момент за него, но уважава решението на Шерцингер и ѝ пожелава щастие в следващия етап от живота ѝ.

48-годишната певица все още не е направила публичен коментар. Не са обявени и конкретни причини за края на отношенията им.

Двамата почти изчезнаха от общите снимки

През последните месеци Никол Шерцингер и Том Евънс почти не са се появявали заедно в социалните мрежи. Последната обща публикация на певицата с Евънс е от септември и показва двамата да танцуват в Париж.

Последната им публична поява е била в Сао Пауло на 1 ноември, след концерт на Pussycat Dolls. Малко след това групата е прекратила световното си турне Forever Tour заради слаби продажби на билети.

От телевизионно запознанство до годеж

Шерцингер и Евънс се срещат през 2019 г. в телевизионното предаване The X Factor: Celebrity. Той е участник, а тя е съдия. Четири години по-късно двамата обявяват годежа си по време на почивка в Португалия.

След годежа Шерцингер написа „Казах да“, а по-късно потвърди, че двамата планират да се оженят, когато професионалните ѝ ангажименти позволят. Евънс неведнъж е говорил публично за чувствата си към нея. През 2021 г. той заяви, че се чувства като човек, който е „ударил джакпота“, и че Шерцингер е извън неговата лига.

Предишни известни връзки

Раздялата идва след период, в който Шерцингер вече почти не е споменавала публично годеника си. Преди него тя имаше седемгодишна връзка с пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. Сред бившите ѝ партньори е и българският тенисист Григор Димитров.

След края на отношенията между Шерцингер и Евънс не е ясно дали двамата ще запазят годежа си или ще предприемат други публично обявени стъпки. Засега единственото официално изявление е това на бившия ръгбист.

Източници: dailymail.com, the-independent.com, eonline.com