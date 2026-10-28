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Деми Ловато влезе в болница по спешност (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Деми Ловато влезе в болница по спешност (СНИМКИ)

28 Октомври, 2026 13:58 720 2

  • деми ловато-
  • алергична реакция-
  • болница-
  • суши-
  • маракуя

Певицата публикува снимка с абокат и болнична гривна, но увери феновете си, че е изписана и се чувства добре

Деми Ловато влезе в болница по спешност (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившата звезда на Дисни Деми Ловато успокои феновете си, че е добре, след като влезе в болница заради предполагаема алергична реакция. Певицата публикува на стори в Instagram снимка на ръката си с венозен абокат и болнична гривна, а към кадъра написа: „Значи вече съм алергична или към маракуя, или към суши!“

Малко по-късно Ловато сподели и кратко допълнение: „Добре съм!“ И двете публикации впоследствие бяха изтрити без обяснение от изпълнителката.

Според TMZ 34-годишната певица не е останала в болницата през нощта. Тя е била прегледана и изписана скоро след пристигането си, като симптомите ѝ са отшумели сравнително бързо. Медията не посочва допълнителни подробности за състоянието ѝ или за медицинската оценка.

Болничният преглед идва дни след като Ловато отбеляза първата годишнина от деветия си студиен албум „It's not that deep“, издаден на 24 октомври 2025 г. По този повод тя определи изминалата година като една от най-добрите в живота си.

Певицата посочи сред личните си важни моменти първата си година от брака с музиканта Джутс, чието истинско име е Джордан Лутс. Двамата сключиха брак през май 2025 г.


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