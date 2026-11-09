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Антоанет Пепе с втора операция на ръката за по-малко от година (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Антоанет Пепе с втора операция на ръката за по-малко от година (ВИДЕО)

9 Ноември, 2026 12:58 936 12

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  • счупена ръка-
  • инфлуенсър-
  • болница

Инфлуенсърката се прибра у дома с шина след втора хирургична интервенция на ръката през годината

Антоанет Пепе с втора операция на ръката за по-малко от година (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Антоанет Пепе отново влезе в болница, където е претърпяла операция на лявата ръка. За интервенцията инфлуенсърката съобщи лично в социалните мрежи, където публикува видео и рентгенови изображения на травмата.

Това е втора операция на ръката ѝ само за 2026 г. През май многодетната майко влезе в операционна заради счупен пръст на дясната ръка, който оставила без достатъчно внимание в продължение на около месец и половина.

Антоанет Пепе описа двете преживявания като напълно различни. „На първата операция отидох с ужас, а на втората – със спокойствие и доверие“, написа тя. Инфлуенсърката благодари на д-р Бахрам Фирузи и заяви: „Слагам край на негативното и продължавам напред!“

При новата операция е поставена метална пластина за стабилизиране на увредената кост, уточнява Антоанет, но не споделя как се е стигнало до счупването.

След интервенцията Пепе е изписана в добро състояние и се прибрала с поставена шина. У дома я очаквали децата ѝ, които я посрещнали с гофрети. Тя допълнила разказа си с шеговитото признание, че е успяла да се наспи в болницата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ръз по рет ина

    3 1 Отговор
    Очевидно трябва да й вържат тръбите на тая.

    Коментиран от #5

    13:07 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бушприт

    4 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената!

    13:13 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 123

    0 0 Отговор
    В момента във Фермата й няма нищо, все пак са записи от (предполагам) лятото. Вероятно не споделя от къде е счупването, защото вероятно е от Фермата и да не прави spoiler на предстоящи събития във Фермата (неизлъчени засега), докато им дойде редът на серията.

    13:21 09.11.2026

  • 7 Сиреч нейния семеен лекар не Й осигурява

    1 0 Отговор
    контакт със специалисти за Й подобри ранна остеопороза

    13:22 09.11.2026

  • 8 Изобщо

    6 0 Отговор
    защо ме занимавате с глупости....

    13:29 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    0 0 Отговор
    Всеки ден влизат достатъчно хора в болница с много по сериозни проблеми.Защо занимавате хората с глупости че няква кифла е претърпяла операция на ръката

    13:42 09.11.2026

  • 11 пипи

    0 0 Отговор
    Голям гордост!

    13:48 09.11.2026

  • 12 хармония

    0 0 Отговор
    Еми сега са и двамата едноръъки със сина на Карамански...Важното е да й работят други органи за най-древната професия.

    13:57 09.11.2026