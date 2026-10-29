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Иван Багрянов и царската дъщеря: любовта, която дворецът не позволи
  Тема: Известни личности

Иван Багрянов и царската дъщеря: любовта, която дворецът не позволи

29 Октомври, 2026 12:21 757 4

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  • цар фердинанд-
  • българска история

Историята за връзката му с княгиня Евдокия е запазена най-вече в дворцови свидетелства и разкази от епохата

Иван Багрянов и царската дъщеря: любовта, която дворецът не позволи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В двореца той е офицерът, на когото цар Фердинанд поверява обучението на синовете си по артилерия. Тя е княгиня Евдокия – дъщеря на Фердинанд и сестра на бъдещия цар Борис III. Между Иван Багрянов и Евдокия се зараждат чувства, но връзката им не стига до брак.

Историята остава в сянката на дворцовия протокол и по-късно е разказана чрез свидетелства на хора, близки до царското семейство. Дворцовият чиновник Павел Груев заявява пред Народния съд:

„Много отдавна между княгиня Евдокия и Иван Багрянов имало любов и даже щели да се женят, обаче цар Фердинанд се противопоставил на този брак.“

Това е едно от най-преките свидетелства за отношенията им, но не разполагаме с достатъчно запазена лична кореспонденция, която да опише връзката в подробности.

Офицерът, който влязъл в царския дворец

Багрянов е роден през 1891 г., като за датата му на раждане се срещат различни сведения – 29 октомври и 27 ноември. Българското национално радио посочва 27 ноември 1891 г. и село Воден, Разградско. Други исторически публикации посочват 29 октомври и Разград.

Той завършва Военното училище в София през 1912 г. и участва в Балканските войни и в Първата световна война. За проявена храброст получава осем български и чуждестранни ордена. След войната става адютант на цар Борис III и се превръща в един от най-близките му хора.

Именно дворцовата му служба го сближава с Евдокия. Според разказите за отношенията им Багрянов не е бил възприеман от Фердинанд като подходящ съпруг за дъщеря му. За монарха произходът на бъдещия зет е бил по-важен от близостта му с царското семейство.

Раздялата и пътят към политиката

След края на Първата световна война Евдокия напуска България заедно с баща си, който абдикира през 1918 г. По-късно тя се завръща в страната, а до женитбата на Борис III с Джована Савойска през 1930 г. изпълнява неофициалната роля на първа дама.

Багрянов напуска военната служба през 1919 г., учи право и агрономство, а след това се отдава на земеделие край Разград. По-късно става депутат и министър на земеделието и държавните имоти. През 1944 г. оглавява правителството на Царство България, което управлява от 1 юни до 2 септември.

Любовната история остава недовършена, а съдбата на Багрянов завършва трагично. Той е осъден на смърт от Народния съд и е разстрелян на 1 февруари 1945 г. Евдокия преживява десетилетията след войната в изгнание и умира през 1985 г. в Германия. Между тях не остава царска сватба, но остава един от най-известните разкази за любов, прекъсната от династичните правила.

Източници: archives.bnr.bg, bulgarianhistory.org


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 1 Отговор
    Фердинанд може да е харесвал Багрянови и да е ревнувал от дъщеря си. Всички знаят, че дъртия си е падал по мъже военни и гвардейци.

    Коментиран от #2

    12:25 29.10.2026

  • 2 хмм

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ферди не е бил много умен. Две национални катастрофи има на сметката си...

    12:26 29.10.2026

  • 3 Мерзост комунистическа

    1 2 Отговор
    Безбройти са престъпленията на престъпната и къравав БКП към българския народ! Да, безбройни ас! А така нареченият "Народен съде" е огромен позор, срам и позор, безпрецедентен в цялата история на великата ни някога държава ,била велика преди да падне под жестокото 45- годишно комунистическо робство! Комунистите! Министри и управници станаха неграмотни селяндури и простаци! Един такъв изпратен посланик в демократична и цивилизована държава, написал писмо на близките си: "Много сме добре! Имаме баня и с нетърпение чакаме да дойде събота, че да се изкъпем"! КОЙ българин ще гласува за внуци на подобен простак?! КОЙ?

    12:41 29.10.2026

  • 4 Сила

    2 0 Отговор
    Като Чалгаря и на Дедо кукувицата ....😍🫶🤯

    12:43 29.10.2026