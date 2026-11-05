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Петър Дертлиев – живот в името на социалдемокрацията
  Тема: Известни личности

Петър Дертлиев – живот в името на социалдемокрацията

5 Ноември, 2026 18:30 511 10

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  • сдс-
  • българска история

На 5 ноември 2000 г. си отива един от най-разпознаваемите български социалдемократи. Лекар, политически затворник, депутат и партиен лидер, той остава свързан с демократичната промяна след 1989 г

Петър Дертлиев – живот в името на социалдемокрацията - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През есента на 1989 г., когато площадите в София се изпълват с хора, един възрастен лекар застава пред тях и говори за свобода, справедливост и солидарност. Това е Петър Дертлиев – човек, прекарал години в затвори и лагери, но запазил убеждението, че социалдемокрацията може да бъде морална и демократична алтернатива.

На 5 ноември 2000 г. Дертлиев умира в София след продължително боледуване. Той е на 84 години. Вестта предизвиква реакции от целия политически спектър. Президентът Петър Стоянов го определя като „абсолютен идеалист“ и подчертава, че преживяното в комунистическите лагери не е успяло да сломи духа му.

Лекарят, който избира политиката

Петър Дертлиев е роден на 7 април 1916 г. в село Писарово, Плевенско, в семейство на учители. Завършва медицина през 1941 г. и започва професионалния си път като лекар. Още като млад обаче избира и политическата кауза. Социалдемократическите му убеждения го превръщат в противник на установения след 1944 г. режим.

През октомври 1946 г. е избран за депутат във VI Велико народно събрание. Само две години по-късно е арестуван и осъден на 10 години затвор. Прекарва време в лагерите „Венчан“ и „Белене“, както и в затвори в Плевен, Пазарджик и Кюстендил.

Гласът на социалдемокрацията след 1989 г.

След политическите промени Дертлиев е сред хората, които възстановяват Българската работническа социалдемократическа партия. През януари 1990 г. тя приема името Българска социалдемократическа партия, а Дертлиев се превръща в един от нейните най-видими лидери.

През същата година е избран за депутат в VII Велико народно събрание от листата на СДС. В разгара на споровете за бъдещия държавен строй името му е сред обсъжданите за президентския пост. След пет неуспешни гласувания кандидатурата му е оттеглена, а СДС издига Желю Желев.

Дертлиев остава в парламента и участва в работата по Конституцията от 1991 г. За него политиката не е само сблъсък на партии, а изпитание за личната отговорност. Именно затова той често заема позиции, които го отдалечават от моментните партийни сметки.

Последните му политически идеи

През 1998 г. Дертлиев става почетен председател на БСДП, но продължава да участва в обществения живот. През юли 2000 г. е сред инициаторите на „Клуб 100“ – неформално обединение на интелектуалци, икономисти и политици. При представянето му той го описва като „форма на свободния размисъл, която ще събере интелектуалния потенциал на нацията“.

Това е една от последните му публични политически инициативи. Няколко месеца по-късно Петър Дертлиев си отива, но оставя след себе си необичайна за българската политика биография – на лекар, депутат, затворник и партиен водач, който не сменя убежденията си според посоката на вятъра.

Източници: news.bg, bta.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    3 10 Отговор
    Негодник,виден борец за банани

    18:32 05.11.2026

  • 2 И дружка на Людмилка

    4 8 Отговор
    Щом е оцелял, достатъчно хлъзгав е бил.

    18:33 05.11.2026

  • 3 хмммм

    3 4 Отговор
    Той е седесар, основател на СДС. Каква ти социал-демокрация (БСП)?
    Лидер на БСП и кандидат-президент тогава е бил Кюранов.

    18:33 05.11.2026

  • 4 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Внучката му работеше в НАП ,а сините ДСари го използваха за да се легитимират .

    18:34 05.11.2026

  • 5 честен ционист

    2 2 Отговор
    От БСДП уважавам само Иван Ценов, но го изключиха поради „лошо отношение към жените“.

    18:34 05.11.2026

  • 6 Капиталист

    1 1 Отговор
    Винаги най съм мразил политически интриги и за това никога няма да стъпа в народното събрание

    18:44 05.11.2026

  • 7 Виденов и БСП, са ми смъртен враг, това

    0 1 Отговор
    Виденов и БСП, са ми смъртен враг, това не ме прави антикомунист, а комунист. Путин е най-лошият политик и голям крадец, бог на русофобията и антикомунизма. Но мразя НАТО-ЕС-ЦРУ и русофобите и десните. Дертлиев бе марионетка в театърът на ДС-БКП-ЦРУ. Както бе ДОГАН.

    18:52 05.11.2026

  • 8 Очевидец

    1 0 Отговор
    Аз съм съвременник.на тези събития.Дертлиев беше оратор с интелрюект.и харизма.Вижте долу сред тълпата как се.ошумокяес Желю Желев.Когато не бе избран за президент..каза буквално."Не разбирам от БСП..защо не ме подкрепиха..Искат да влязат в Социнтерна..Ще почакат за розичката..". Т.е няма да бъдат приети там където символа беше стисната в ръка роза ..Някои го нарекоха Дъртлилов..правейки аналогоия с Лилов...

    Коментиран от #10

    18:53 05.11.2026

  • 9 хмммм

    1 0 Отговор
    БСП които са социалдемократи (социал-демокрация) блокират кандидатурата му 1990г. за президент и затова избират Желю като компромисен кандидат (между БСП и СДС). Как той посвещава живота си на социал-демокрацията тогава след като е бил твърдо "син"?

    18:55 05.11.2026

  • 10 Виденов и БСП, са ми смъртен враг, това

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Очевидец":

    Слуга на прехода на ДС е Дъртлиев...

    18:59 05.11.2026